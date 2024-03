FOTO/VIDEO Pogledajte obraćanje kojim je Zoran Milanović šokirao Hrvatsku

Predsjednik Republike Zoran Milanović na press konferenciji Peđe Grbina u petak popodne objavio je kako će se uključiti u parlamentarne izbore koje je ranije najavio za srijedu 17. travnja.

Na konferenciji za medije ga je najavio upravo Peđa Grbin.

"Ja na ovim izborima neću biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade, dopustite da pozdravim Zorana Milanovića, nositelja SDP-ove liste u 1. izbornoj jedinici i uskoro predsjednika Vlade", izjavio je Peđa Grbin na konferenciji za novinare na kojoj se nenajavljen pojavio i Milanović.

Potom je stao pred kamere i održao trominutni govor.

"Postoje trenuci u kojima trebaš izaći iz neke zone komfora, jer drukčije u biti ne može. Prestaje uobičajeno, prestaje normalno, prestaje banalno. Taj čas je kucnuo na moja vrata, na vrata mnogih od nas, ali na moja vrata konkretno nametom stanovitog Turudića. Ta kanta je konačno prelila. To nije kap koja je prelila čašu, to je kanta koja je prelila septičku jamu tih nečistoća koje godinama guše našu zemlju. Svi legalni i legitimni, svi pristoji i možda malo manje pristojni načini i pokušaji da se to dokine, da to preokrene, da se to spriječi su završili sa još većim zulumom, bezobrazlukom, samovoljom, bezakonjem.

Došlo je vrijeme, kako bi rekli moji preci u splitskoj zagori, da se konji sedlaju. Okupit ćemo saborsku većinu, vjerujem jasnu i čvrstu vladu nacionalnog spasa, baš nacionalnog spasa, i punog kasa krenuti u čišćenje Augijevih staja koju su AP i njegova polumenta ostavili iza sebe.



Čitave rijeke će baš kao u grčkom mitu, biti potrebne da se to preusmjeri i da bi se to postiglo. Ovoga puta ne Heraklove rijeke, Alfej i Pinej, nego rijeke pravde. Rijeke pravde dolaze. Obećajem kao i nekoć, odlučnu i čistu vlast, lopove ugnjetavače i njihove pomagače izbacit ćemo i zapriječit ćemo im povratak, ali ovog puta na dugo. Sa mnom znate na čemu ste, ja i moji suradnici se o vlast i uzuse vlasti koji vrijede u civiliziranim, modernim, zapadnim društvima i demokracijama, ogriješili nismo. Vidjelo se, zna se. Bogami i nećemo. Sve neokaljane čestite političke ljude i stranke pozivam na okupljanje. Razlike među nama postoje i nakon ove objave ili trenom ove objave neće prestati. Ali od tih razlika, vjerujem, jača je vjera i snaga da možemo raditi zajedno i da hoćemo raditi zajedno za dobrobit zemlje koja nam je jedina i do koje je nama jedino zaista stalo. Drugima ili nije, ili ni ne znaju za nas. Da Hrvatska ne bude ruglo kakvim su ga naružili AP i njegova koterija praznih likova bez vjere, ideologije, samo željne vlasti i novca, tuđeg novca, naravno. Rijeke pravde dolaze, izlit će se u proljeće, cijelom zemljom u proljeće. I vidimo se u jednoj vedrijoj zemlji Hrvatskoj. Živjeli."



