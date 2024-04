Analiza sukoba u Mostu: "Nije kriva samo lista, problemi se vuku iz kampanje"

Pukla je ljubav između MOST-a i bračnog para Raspudić. Svatko ide svojim putem. Nije kriva samo lista za EU parlament, uvjerava Selak Raspudić, problemi se vuku još iz kampanje.



Jedan od razloga je svađa između nje i Marina Miletića oko stavova o pobačaju.

"Činjenica da se kolega Miletić u jednom trenutku ogradio od mene on je konkretno rekao 'kao što znate ona nije MOST ona nije ni u kojem tijelu MOST-a itd.'", kazala je Marija Selak Raspudić.



Šutjela je, kaže, cijelu kampanju. I ovaj tjedan presjekla. Odbila je biti nositeljica liste na kojoj je i Marin Miletić.

"Oni kojima je prioritet Bruxelles i koji su sve činili za fotelju se nalaze na toj listi. Ali naše razilaženje se odnosi na čitav niz nekih drugih stvari. Koje nismo uspjeli razriješiti, ali to nije nikakva tragedija", rekla je Selak Raspudić.

Šef stranke uvjerava kako nije stao na ničiju stranu.



"S naše strane nije bilo uvjeta. Htjeli smo da svi budu na listi, kolegica i kolega Raspudić izabrali su opciju da se povuku meni je zaista žao", kaže Božo Petrov.



Marin Miletić i dalje na Facebooku ima razdraganu i veselu profilnu fotografiju na kojoj su svi zajedno. U svom stilu objavio je produhovljenu objavu.

"Nikome dobri Bog ne daje niti jednog grama tereta da nosi više nego li može nositi. A oni koji se pouzdaju u Njega, slomiti se ne mogu. Ta ne ovisi naš pad, naše lomljenje o ljudima, jer ili stoji ili pada - stvar je Gospodina, govori Riječ Božja u Bibliji. Uvjeren sam, bit će dobro", napisao je Miletić.



A da će biti dobro vjerovao je Miletić i 4 mjeseca prije. Optužio je kako ih lome lijevi, fejkeri, tajkuni mediji a oni kao armirani beton. A taj beton načeo je i on sam.

Sve je počelo kad je Selak Raspudić iznijela svoj stav o pobačaju.

"Život za mene najveća vrijednost, da ga treba štititi, a kad govorimo o pobačaju, to je i biološka činjenica da je to odluka žene", poručila je Selak Raspudić prije 12 dana.



S obzirom na to da se Miletić ne slaže, tada se od nje čvrsto distancirao. S odmakom Petrov danas kaže.

"Marin Miletić u trenutku kad je to izgovorio nije pogriješio koji je stav MOST-a, ono što je bila pogreška što se u tom pritisku ogradio ali se i ispričao", kazao je Petrov.

A Nikola Grmoja kada je buknuo taj sukob sve je uvjeravao: "Zanimljivo je to kako se nastoji stvoriti umjetni sukob u MOST-u to samo pokazuje da smo opasni." Zanimljivo je i kako mjesec dana nakon vidimo da niti je Most opasan niti je sukob bio umjetan.

"Ne, ne mislim da je pukla stranka", smatra Petrov.



Možda nije pukla ali se načela, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

