Nakon raskola u Mostu, internetom se širi Miletićeva objava stara nekoliko mjeseci

Početkom siječnja saborski zastupnik Marin Miletić hvalio se dobrim odnosima s bračnim parom Raspudić, kao i s ostalim članovima Mosta, Nikolom Grmojom, Božom Petrovom i Zvonimirom Troskotom preko svojeg Facebook profila.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu DP završio prve razgovore sa svim opcijama: "Svi su nam predočili broj zastupnika koji ih podupire"

U tom trenutku, pripremala se kampanja i odnosi unutar stranke su cvjetali. No sada, tjedan dana nakon izbora, Marija Selak Raspudić, objavila je kako ona i njezin suprug Nino Raspudić se razilaze sa strankom Most, ali ostaju djelovati kao nezavisni zastupnici u Saboru.

Do razilaženja je došlo zbog liste za Europski parlament te zbog nesuglasica tijekom kampanje, rekla je Selak Raspudić.

Pročitajte i ovo brojni propusti Oglasila se majka ubojice male Danke: "Ne sumnjam da će se čuti tko mi je ubio sina, iz Bora su"

Osim nje, medijima se danas obratio i predsjednik Mosta, Božo Petrov, koji je komentirao sukob između bivših i sadašnjih članova stranke.

Miletićeva objava je sada postala viralna, a brojni komentari ismijavaju njegov opis ispod slike u kojem je tvrdio da su kao armirani beton i da ih nitko neće slomiti.

"Amputirani beton", "Neslomljivi s rokom trajanja" i "Srušili se mostovi od sna" - ovo su samo neki od komentara vezani uz Miletićevu objavu koju prenosimo u nastavku.

Pročitajte i ovo nema uvjetnog otpusta Horvatinčić dobio odbijenicu suda: Ne daju mu da iziđe iz zatvora, odslužio malo više od pola kazne

"Lome nas mnogi.

Lome nas isključive ekstremne skupine s ljevice, kao i oni fejkeri s druge strane. Udaraju nas tajkuni preko svojih medija, skaču nam po glavi - toliki kojima je Hrvatska samo prilika za bogaćenje sebe i uhljebljivanje svojih. A mi jedni uz druge kao - armirani beton.

Lomiti mogu, slomiti nas neće.

Vratit ćemo Hrvatsku u ruke naroda"