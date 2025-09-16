S maskama i oružjem upali u kuću 84-godišnjakinje: Srušili ju i udarali

Dvojica muškaraca i žena napali su i pokušali opljačkati 84-godišnjakinju u Slavoniji. Spasila se glasnim dozivanjem u pomoć, a policija je brzo pronašla napadače.

Kako su izvijestili iz PU vukovarsko-srijemske, u nedjelju su u 17:17 zaprimili dojavu o napadu u Korođu, naselju u sastavu Općine Tordinci. Troje maskiranih osumnjičenika u dobi od 52, 36 i 33 godine upali su obiteljsku kuću i uz prijetnje vatrenim oružjem 84-godišnjakinji predali pisanu poruku na kojoj su bile upute da preda sav nakit, novac i bankovne kartice s PIN brojevima. Nakon što im je 84-godišnjakinja odbila predati traženo, osumnjičeni su je srušili na pod i nekoliko je puta udarili po tijelu.

Zbog njenog glasnog dozivanja pomoći prestali su s napadom i pobjegli iz kuće. Nedaleko od mjesta događaja policijski službenici su pronašli optuženike, 36-godišnjaka i 33-godišnjakinju koje su priveli u Policijsku postaju Vinkovci radi provođenja kriminalističkog istraživanja, a nedugo potom je priveden i 52-godišnjak.

Pri pretrazi doma starijeg muškarca, pronađena je odjeća za koju se sumnja da ju je trojac nosio tijekom napada. Troje osumnjičenika jučer je uz kaznenu prijavu predano pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.