Popularne destinacije jeftinije od Hrvatske: "Ne postoje loši gosti, postoji loša ponuda"

U turizmu zvone zvona za uzbunu. Hrvatska obala postaje preskupa, po cijenama smo na rubu konkurentnosti, pa vladajući ponovno šalju apele turističkim djelatnicima.

Po broju dolazaka i dalje smo atraktivni, no i domaći i gosti sve se više pitaju - tko si našu obalu uopće više može priuštiti. Najpopularniji su hoteli gdje boravi svaki treći gost, no jadranskoj obali itekakva su konkurencija Grci, Španjolci, pa i Talijani.

"Cijene su pretjerane sigurno već odavno. A ništa očekujemo bar jedno 30 posto više nego doma u Zagrebu", komentira je Andrej.

"Lijepo je otići na putovanje i plaćati manje nego kod nas u Irskoj, ali ne plaćamo manje. Mi računamo sve, gladne ćemo doma", dodale su turistkinje.

Tjedan dana u hotelu s 3 zvjezdice u Rovinju prosječna tročlana obitelj platit će između 1610 i 2030 eura. Ako žele korak do mora, koštat će ih i do 2300 eura. Za usporedbu, noćenje u hotelu iste kategorije na grčkom Zakynthosu košta ih između 770 i 1190 eura, na španjolskoj Mallorci oko 700 eura za cijeli tjedan. Hotel s tri zvjezdice ista obitelj u Zadru će platiti 1960, u Splitu 2170, a u Dubrovniku 2380 eura.

No sve ovisi od ponude do ponude, a preferira se i "last minute". U riječkom hotelu ipak zadovoljni.

"Trenutno smo popunjeni više od 6 posto u odnosu na isto razdoblje lani, gosti se kod nas zadržavaju jednu ili dvije noći, dolaze iz EU zemalja poput Njemačke, Italije, Mađarske i Austrije, ali isto tako u sklopu nekih organiziranih tura", rekla je za Dnevnik Nove TV Lucija Jukić, direktorica prodaje i marketinga hotela u Rijeci

Lucija Jukić, direktorica prodaje i marketinga hotela u Rijeci Foto: Dnevnik Nove TV

Kod privatnog smještaja nema pravila - cijene se kreću od 70 do 210 eura za noć, što ovisi o lokaciji, terminu, ponudi... Prema Eurostatu, po rastu cijena smo na neslavnom trećem mjestu, a 38 posto Hrvata ne može si priuštiti sedam dana ljetovanja.

"Mi smo išli preko penzionera, najjeftinije nešto, nemate ni klimu ni televiziju, to je ono što si možemo priuštit, ovo drugo je sve preskupo", rekla je Eva iz Zagreba.

Utjeha nisu ni cijene u restoranima. Pizza se kreće od 10 do čak 18 eura. Hamburger se može naći za 13 eura, a prodaje se i za 25. Porcija lignji na žaru je od 16 do čak 28 eura, dok kilogram ribe na žaru ide i do 75 eura.

"Jutros smo primjerice pili cappuccino i svatko po kroasan. Znači dva cappuccina i dva kroasana stajali su nas 14 eura. To je bilo dosta", komenitrao je Nico iz Firence.

"Samo ću reći vlastito iskustvo - da je u Trst otići pojest pizzu, popit Aperol, jeftinije nego u Istri. Mislim da smo došli do granice kad ćemo početi bit realizirani kao više skupi nego atraktivni", rekao je Borijan iz Labina.

Iz udruženja turističkih agencija kažu - visoke cijene u turizmu, posljedica su visokih cijena uopće.

Boris Žgomba, udruženje putničkih agencija HGK Foto: Dnevnik Nove TV

"Naša ponuda nije konkurentna, hrvatski turizam je skup u dijelu vanpansionske potrošnje. Često se govori o lošim gostima, ne postoje loši gosti, postoji loša ponuda, nama gosti koji dolaze su isti gosti koji idu u konkurentske zemlje. Pitanje je da li znamo i možemo naći financijski interes sa njima", rekao je za Dnevnik Nove TV Boris Žgomba iz Udruženja putničkih agencija HGK

Tu je i gorivo, cestarine, atrakcije. Pa nekima i odmor postaje nedostižan.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Sarah Viteškić.