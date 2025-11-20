Stiže ciklonalni vrtlog: Donosi nam snijeg u unutrašnjosti, a obilne pljuskove u Dalmaciji

Na vrijeme u cijeloj zemlji sutra će djelovati ciklonalni vrlog sa središtem iznad Ligurskog mora, koji će postupno jačati i polako se premještati prema južnom Jadranu - gdje će stići u subotu. U nedjelju ciklona će oslabjeti, ali već u ponedjeljak stiže novi poremećaj s još vlažnijim zrakom i ponegdje još obilnijim oborinama.



Vrijeme od sutra donosi nove opasnosti, pa valja pratiti Meteoalarm. Sutra ujutro kiša, u unutrašnjosti i susnježica, a u Dalmaciji ponegdje i obilniji grmljavinski pljuskovi. Uglavnom u gorju snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Vjetar većinom umjeren sjevernih smjerova. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Na južnom dijelu većinom umjeren vjetar s jugozapada i juga te jugo. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 5 na sjeveru do 13 Celzijevih stupnjeva na jugu.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj kiša i susnježica, a uglavnom u gorju snijeg. Puhat će umjeren sjeverac, u gorju na udare i jak. Najviša temperatura od 1 do 4 stupnja.



I u istočnim predjelima kiša i susnježica. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 2 do 6 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Na sjevernom Jadranu kiša. U gorju će puhati umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka, podno Velebita i olujna bura. Najviša temperatura od -1 u Gorskom kotaru do 3 u Lici, te od 6 u unutrašnjosti Istre do 13 na otocima.



U Dalmaciji, kiša, pljuskovi i grmljavina ponegdje i obilna oborina. Na sjevernom dijelu umjerena do jaka bura, a južnom većinom umjeren vjetar južnih smjerova. Temperatura od 9 u unutrašnjosti Dalmacije do 16 stupnjeva na jugu.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u subotu oblačno mjestimice sa snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača, u gorju debljeg. U ponedjeljak kiša. U nedjelju poslijepodne moguća su i sunčana razdoblja. U subotu vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova koji će nedjelju oslabjeti, a u ponedjeljak zapuhati s juga. Bit će hladno, osobito za vikend.



Na Jadranu u subotu i ponedjeljak kiša, a ponegdje su mogući i obilniji grmljavinski pljuskovi. U nedjelju sunčana razdoblja, a kiša mjestimice na jugu. U subotu će puhati jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska bura koja će u nedjelju oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. U ponedjeljak će zapuhati mjestimice jako jugo.



Po svemu sudeći, u ponedjeljak i, osobito od utorka većinom kiša te pljuskovi i grmljavina, ponegdje i obilna oborina, osobito na Jadranu i u gorju.