Most: "Miro Bulj imao je pravo Mesića nazvati krivokletnikom"

Vrhovni sud pravomoćno je odbio zahtjev bivšeg predsjednika RH Stjepana Mesića za revizijom čime je okončan postupak koji je vodio protiv sinjskog gradonačelnika Mire Bulja zbog njegovih izjava, izvijestio je Most, istaknuvši to kao potvrdu da je Bulj imao pravo Mesića nazvati krivokletnikom.

"Najviši sud u RH jasno je poručio da u ovom slučaju nije došlo do povrede prava na čast, ugled ni privatni život, već je riječ o vrijednosnim sudovima izrečenima u okviru legitimne političke rasprave. Time je potvrđeno da je Miro Bulj imao pravo javno iznijeti politički stav i kritiku, uključujući i ocjene da je Stjepan Mesić krivokletnik i elementarna nepogoda za hrvatske nacionalne interese", izvijestili su iz Mosta u subotu.

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj ocijenio je kako je ta presuda potvrda da u Hrvatskoj još uvijek postoji prostor za slobodnu i otvorenu političku riječ.

"Sud je jasno rekao da je riječ o legitimnoj političkoj ocjeni i poruka je svima koji misle da će sudovima ušutkati svoje političke protivnike - to im neće proći. Govorit ću jasno, bez straha i bez kalkulacija, jer netko mora reći istinu u interesu Hrvatske", poručio je.

Iz Mosta su naveli kako je sud dodatno naglasio da se radi o političkom neslaganju i javnoj raspravi o djelovanju bivšeg predsjednika Republike, a ne o protupravnom vrijeđanju. Također su istaknuli da su raniji sudovi utvrdili kako sporni istupi ne prelaze granice dopuštene kritike u demokratskom društvu.

"Ovom odlukom Vrhovni sud još je jednom potvrdio važan demokratski standard: javne osobe, osobito bivši nositelji najviših državnih dužnosti, moraju trpjeti širu i oštriju kritiku, osobito kada je riječ o pitanjima od javnog interesa i nacionalne odgovornosti", naveli su iz Mosta.

Most pozdravlja ovu odluku kao pobjedu slobode govora, političke istine i prava na otvorenu raspravu, dodali su, ali i kao poruku svima koji bi sudovima pokušali ušutkati političke protivnike.

"Bulj će, kao i svi mostovci, i dalje jasno, bez straha i bez kalkulacija govoriti o onima koji su svojim djelovanjem nanosili štetu hrvatskoj državi i hrvatskom narodu", zaključili su iz stranke.