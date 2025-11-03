Zamislite jutro u kući koja odiše udobnošću i u kojoj sve odmah funkcionira kako treba. Sunce prolazi kroz troslojna stakla, a lagani povjetarac prolazi ventilacijom s rekuperacijom topline. U kuhinji su svi aparati spremni, kupaonice opremljene, a prostor odiše elegancijom i toplinom drvene konstrukcije.

To je HÖNA ANTONIA, montažna kuća od 32 m² stambene površine s još 24 m² natkrivene terase, gdje je svaki kutak pažljivo osmišljen i napravljen. Ova posebna prilika objavljena na platformi Bijelo Jaje, idealna je za sve koji traže praktičnost, udobnost i život u skladu s prirodom.

Brže do doma: Zašto montažne kuće osvajaju srca novih vlasnika (Foto: ADRIA RED d.o.o.)

Dvije spavaće sobe, dva toaleta i pažljivo odabrano pokućstvo po mjeri čine je savršenom za malu obitelj, ali i za parove koji traže komfor i praktičnost. Klima uređaj i električno/stropno grijanje tvrtke MFH Systems osiguravaju idealnu temperaturu u svakom trenutku, dok troslojni izolacijski prozori i stakleni zid zadržavaju mir i tišinu.

Zašto sve više ljudi bira montažne kuće?

Ne radi se tu samo o estetici ili brzoj izgradnji. Montažne kuće nude život u skladu s prirodom i tehnologijom. Masivna konstrukcija od laminiranog i punog drveta s 20 cm izolacije, kombinirana s Egger vlaknenim pločama i kvalitetnim podnim i zidnim oblogama, stvara dom koji je topao zimi, a svjež ljeti. Uz to, montažna gradnja omogućuje bržu realizaciju i manji utjecaj na okoliš, što sve više kupaca smatra ključnim.

Za mnoge, ovakav način gradnje znači manje stresa, manje birokracije i veći fokus na ono što je stvarno važno, a to je uživanje u domu, bez dugih mjeseci čekanja i nepredviđenih troškova.

HÖNA ANTONIA nudi upravo to: dom u kojem možete živjeti odmah, u kojem tehnologija i prirodni materijali stvaraju ravnotežu, a udobnost je prisutna u svakom detalju.

Na terasi od 24 m² lako možete organizirati jutarnju kavu ili večernje druženje pod zvijezdama. Unutarnji prostor pruža osjećaj prostranosti i privatnosti, a svaki detalj, od namještaja po mjeri do troslojnih prozora, doprinosi osjećaju doma. Montažna kuća HÖNA ANTONIA je više od kuće; to je prostor koji prati vaš ritam, gdje tehnologija radi za vas, a vi se možete posvetiti životu.

Sve više ljudi otkriva prednosti ovakvog načina života; praktičnost, udobnost i održivost u jednom paketu. I što je najvažnije, kuća je to koja je spremna za život odmah. Bez stotinu potpisa, bez gnjavaže, bez čekanja.

Više fotografija i informacija možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.