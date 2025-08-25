Brutalni obračun u kafiću: Slovenci razbijali čaše, a Hrvati ih napali palicama, policija objavila detalje makljaže

Umaška policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana, u dobi od 53 i 23 godine, zbog sumnje da su sudjelovali u fizičkom napadu na skupinu slovenskih državljana u jednom ugostiteljskom objektu u Umagu.

Incident se dogodio u noći na subotu, 24. kolovoza, oko 1 sat, kada je nekoliko slovenskih državljana ušlo u lokal i počelo se neprimjereno ponašati – prolijevali su pića i razbijali čaše. Njihovo ponašanje zasmetalo je dvojici hrvatskih državljana, koji su ih prvo verbalno upozorili, a potom i fizički napali palicama.

Policija navodi da je u napadu sudjelovao i treći hrvatski državljanin, 20-godišnjak, koji je trenutačno u bijegu i za njim se intenzivno traga.

Na mjesto događaja izašla je hitna pomoć, koja je pružila liječničku pomoć 32-godišnjem slovenskom državljaninu. Prvotno je utvrđeno da ima lakše ozljede, no tijekom jučerašnjeg dana hospitaliziran je u Sloveniji, a policija čeka liječničku dokumentaciju kako bi se točno utvrdila težina ozljeda.

Prema iskazima sudionika, ozlijeđena su još četvorica slovenskih državljana, ali su odbila liječničku pomoć i zasad nisu dostavila nikakvu dokumentaciju o svojim ozljedama.

Dvojica hrvatskih državljana uhićena su isti dan te su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja u ponedjeljak ujutro privedena u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Policija će protiv njih, kao i protiv trećeg napadača, podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u pokušaj teške tjelesne ozljede.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdila moguća prekršajna odgovornost slovenskih državljana zbog narušavanja javnog reda i mira.