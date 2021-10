Dođe li do referenduma "Zaštitimo hrvatsku kunu", on neće biti jeftin, a trebat će ga platiti iz hrvatskog proračuna čije je detalje za iduću godinu ministar financija Zdravko Marić proteklog vikenda brusio. Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović saznala je što će biti s plaćama i mirovinama te velikim troškovima za COVID krizu.

Za ministra Marića protekli je vikend bio radni. Brusio se rebalans ovogodišnjeg i proračun za iduću godinu.

"Unatoč tome što prihodnu stranu blago korigiramo na bolje, rashodi su povećani i više od toga tako da ćemo deficit imati veći od 3,8 u zoni koja će početi sa znamenkom 4", rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Što znači da će ove godine minus biti veći od 15 milijardi kuna. A ono što posebno zabrinjava dugovi su u zdravstvu. Država će samo u ovoj godini, kako doznaje Dnevnik Nove TV, za zdravstvo potrošiti ukupno više od 9 milijardi kuna.

Zdravstveni proračun, objašnjava ministar zdravstva Vili Beroš, više se ne može nositi s brojem korisnika, razinom usluga, modernom opremom, skupim lijekovima i neplaniranom epidemijom.



"Kao ministar zdravstva uz potporu Vlade RH ne tražim lakši put i kratkoročna rješenja. Želim dugoročnu održivost zdravstva, a to jedino možemo s reformom zdravstvenog sustava. O njoj je već mnogo toga rečeno, ali sazrelo je vrijeme da reformske mjere s papira prerastu u realnost. Pritom moramo biti svjesni da se reforme u zdravstvenom sustavu ne mogu uspješno provoditi bez suglasja svih sudionika u procesu donošenja odluka", kazao je.



Trošilo se i na COVID mjere. Rasle su plaće i mirovine koje su, kažu, sigurne.

Ispred nas je izazovna godina

"Sljedeća godina mogla bi biti godina ubrzanog rasta ako ne dođe do ovih poremećaja o kojima govorimo. Destabilizacija nabavnih lanaca EU industrije. Pad njemačke industrije može dovesti do pada domaće jer su povezane. Tu imamo čitav niz nepoznanica koje mogu ugroziti proračunske projekcije", kaže ekonomski analitičar Damir Novotny.



Ministar Marić nada se stabilizaciji: "U idućoj godini vraćamo se unutar mastriških kriterija dakle ispod 3 posto bit će razina ciljanog deficita."

U 2022. Ministarstvu obrane, doznajemo, proračun raste za 2,4 milijarde kuna. Od toga 2,1 ide za borbene avione. 18 milijuna kuna za vojni hangar u kojem će se čuvati kovanice kune koje će se povući iz upotrebe nakon uvođenja eura, te 161 milijun iz fonda solidarnosti.



441 milijun kuna ide više i Ministarstvu prometa - za željeznicu i infrastrukturne projekte. Narast će i stavka Ministarstvu obrazovanja. Oko 700 milijuna kuna za plaće i tužbe.

Nema stavke za očuvanje radnih mjesta

Ministar Aladrović više neće imati stavku za očuvanje radnih mjesta. Ali će dobiti milijardu kuna za mjere aktivne politike zapošljavanja. Dobit će i 360 milijuna kuna za zakon o socijalnoj skrbi.



A više proračunskog novca izdvojit će se i za demografiju koja je jedan od gorućih problema u Hrvatskoj. Vlada se nada visokoj stopi rasta no pitanje je, tvrdi Damir Novotny, hoće li tako i biti.



"Ove godine rast domaće potrošnje i kućanstava bio je snažan malo je vjerojatno da će se to dogoditi sljedeće godine. Investicije bi trebale biti glavni pokretač ekonomskog rasta. To ovisi u EU fondovima a vidimo da to ide sporo", dodaje Novotny.



Prije sjednice Vlade, Zdravko Marić još će jednom s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima proći proračunske stavke.

