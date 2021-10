Referendumska inicijativa 'Zaštitimo hrvatsku kunu' u nedjelju je na Trgu bana Jelačića u Zagrebu počela s prikupljanje potpisa građana za raspisivanje referenduma kojim, kako kažu, hrvatskom narodu žele omogući da sam odlučuje o vlastitoj novčanoj valuti.

Potpisi će se prikupljati na više od 250 lokacija diljem Hrvatske, a građani će se izjašnjavati jesu li za to da u Ustav RH uđe odredba koja glasi da je novčana jedinica Republike Hrvatske - kuna, koja se dijeli na stotinu lipa i da odluku o promjeni novčane jedinice u Hrvatskoj donose birači na referendumu.

Vesna Vučemilović jednoglasno izabrana za predsjednicu Glavnog odbora Hrvatskih suverenista

"Ovo pitanje predstavili smo prije mjesec dana i u tih mjesec dana niti jedan pravni ili ustavno-pravni stručnjak nije ga kritizirao. Dugo smo se pripremali i smatramo da je konkretno i dobro napravljeno te ne ulazi u sukob s međunarodnim ugovorima koje je Hrvatska potpisala s Europskom unijom", rekao je Marko Milanović Litre, predsjednik organizacijskog odbora i saborski zastupnik Hrvatskih suverenista.

Suverenisti najavljuju referendum: ''Neka hrvatski narod kaže želi li hrvatsku kunu ili euro''

Očekuje da će Ustavni sud to pitanje morati potvrditi kada prikupe dovoljan broj potpisa.

"U urbanijim sredinama imat ćemo cjelodnevne štandove na glavnim lokacijama, a u ruralnijima ćemo ostaviti organizaciju lokalnim koordinatorima koji najbolje znaju svoju lokalnu jedinicu", dodao je.

Kaže kako se tim referendumom želi hrvatskom narodu vratiti moć odlučivanja o budućnosti Hrvatske i političkim procesima.

"Euro se u ovom trenutku pokušava uvesti nasilno, neispitivajući javno mnijenje građana i to želimo promijeniti", ustvrdio je Milanović Litre.

"Iako ne skrivamo svoje otpore prema uvođenju službene novčane valute eura, smatramo da hrvatski narod treba odlučiti, a ako odluči na drugom refererendumu koji će se trebati održati nakon što ovaj prođe da žele euro, mi tu ne možemo ništa, to je volja hrvatskog naroda, ali učiniti sve što možemo da to spriječimo", dodao je.

Milanović Litre napominje kako su vidjeli i da je zastupnica u Europskom parlamentu podržala tu njihovu inicijativu, rekavši da postoji veliki raskorak između onih koji odlučuju i građana.

"Upravo to želimo promijeniti u Hrvatskoj, ne želimo samovolju pojedinaca da odlučuje o sudbini svih Hrvata i Republike Hrvatske. Obvezali smo se na euro, ali ne ukojem trenutku i kada, pod kojim uvjetima", rekao je.

Ocijenio je da Hrvatska u ovom trenutku nije spremna za uvođenje eura, pogotovo nakon koronakrize i inflacije, koja nas očekuje što se pokazalo u svim državama članicama koje su dosad uvele euro.

"Hrvatska neće biti pošteđena toga, doći će do zaokruživanja cijena na veću sumu, ono što je bilo šest kuna sada, koštat će jedan euro i to će biti veliki udar na hrvatske građane i one koji su najpogođeniji", ustvrdio je Milanović.

Po njegovim riječima, ovo nisu pokrenuli u promotivne svrhe već zato što žele pokrenuti raspravu o toj temu, pokazati pozitivne i negativne strane uvođenja eura kojih je, ističe, puno više.

Željko Sačić, član Organizacijskog odbora i saborski zastupnik HS-a, smatra da će hrvatskim građanima biti jako teško ukoliko se uvede euro umjesto kune. "Siromašni će postati još siromašniji, a oni rijetki bogati postat će još bogatiji", izjavio je.

Izrazio je nadu da će se građani odazvati inicijativi jer je to prilika da se opet "borimo i zaštitimo naše nacionalne interese".

Frano Čirko, član Organizacijskog odbora, kaže da to nije samo prilika da se zaštiti hrvatska kuna, već i da se pošalje poruka Vladi i premijeru da ne mogu odlučivati o hrvatskom suverenitetu, u ovom slučaju, monetarnom, i to, tvrdi Čirko, radi vlastitih karijernih interesa u Bruxellesu.

Pozvao je sve one koji smatraju da treba ostati hrvatska kuna i da se ovakve odluke mogu donositi samo referendumom da potpišu njihovu inicijativu.

Inicijativu su Hrvatski suverenisti pokrenuli prije nekoliko mjeseci, a podržali su je Hrvatska stranka prava, Neovisni za Hrvatsku i Generacija obnove.

Ministarstvo pravosuđa i uprave priopćilo je ranije danas da je za raspisivanje referenduma „Zaštitimo hrvatsku kunu“ potrebno prikupiti 368.867 potpisa.