Osmaši posjetili Zagrebački obrtnički sajam: "Dobar je za mlađe uzraste jer su obrtničke škole zapravo stvarno dobre"

Nisu se stvarale samo nove kreacije, već i ideje što upisati nakon osnovne škole.

"Moda i dizajn, kuhar, slastičar", samo su neke od želja osnovnoškolaca.

Otvoren je deveti zagrebački obrtnički sajam. Osmaši s područja glavnog grada i Zagrebačke županije tijekom dva dana imaju priliku upoznati brojna strukovna zanimanja.

"Sajam je dobar za mlađe uzraste jer obrtničke škole su zapravo stvarno dobre", rekao je Antonio iz elektrostrojarske obrtničke škole.

A da su dobre, slaže se većina srednjoškolaca koji su ih upisali. Već planiraju kako stečene vještine iskoristiti u budućnosti.

"Planirala sam da mi to bude nešto privatno, da otvorim nešto svoje pa ćemo vidjeti gdje će me dovesti", poručila je Paula iz Obrtničke škole za osobne usluge Zagreb.

"Moj smjer se bavi mehanikom i elektrikom auta tako da se vidim u tome i stvarno me to zanima, a volju za to mi je dao djed i tata pa evo da nastavim", dodala je Ana.

"Agronomski fakultet voli naše učenike zato što mi ipak dobijemo to stručno znanje koje netko iz gimnazije ne bi mogao", istaknuo je Kristijan iz Agronomske škole Zagreb.

Brojna stručna zanimanja na popisu su deficitarnih, među njima su i kuhari, pekari, tesari, elektroinstalateri, vodoinstalateri... što možda i povećava motivaciju učenika. A evo kako razmišljaju budući plinoinstalateri.

"Zanimanje je super, ja bih preporučio svim muškarcima koji imaju želje, volje za rad, za nešto svoje otvoriti", izjavio je Filip.

Veći interes za stručne predmete pokazuju i na nastavi.

"Puno je možda lakše imati praktičnu nastavu jer djeca rade s rukama zato jer djeca rade s rukama i nije čisto štrebanje, bubetanje činjenica i to", objasnio je Ivan Orešković iz Srednje strukovne škole Samobor.

Očekuje se da će sajam posjetiti više od 5500 učenika. Nekima će možda i rasvijetliti kojim putem krenuti.

