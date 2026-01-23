FOTO Kaos u Slavoniji, KBC pun pacijenata! Prevrnuo se stroj za posipanje soli: "Ne izlazite iz domova"

Dijelovi Slavonije okovani su ledom nakon što se kiša koja je tijekom noći padala zamrznula na tlu pri niskim temperaturama.

Jutro u petak nije prošlo bez incidenata. Djelatnik Unikoma je, uslijed ledene kiše i smrznutih površina, bio na radnom zadatku posipanja osječke promenade solju.

Tijekom spusta, a zbog poledice djelatnik nije uspio zaustaviti vozilo te se prevrnuo u Zimsku luku.

Vozač je hospitaliziran u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

Iz KBC-a Osijek u petak su izvijestili da bilježe povećan priljev pacijenata, ponajviše s ozljedama nastalim uslijed padova na skliskim površinama.

Iz Ravnateljstva su priopćili kako sve službe osječkog KBC-a "rade pojačanim kapacitetom kako bi se svim pacijentima pravodobno pružila potrebna medicinska skrb".

"Ovim putem apeliramo na građane da, ako nije nužno, ne izlaze iz svojih domova, a u slučaju izlaska da budu maksimalno oprezni, koriste prikladnu obuću i izbjegavaju zaleđene površine", poručili su.

Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od ozljeda, upozoravaju iz Ravnateljstva osječkog KBC-a.