opasni uvjeti
FOTO Kaos u Slavoniji, KBC pun pacijenata! Prevrnuo se stroj za posipanje soli: "Ne izlazite iz domova"
Piše K.Č., Hina,
23. siječnja 2026. @ 10:33
Nepovoljni vremenski uvjeti stvorili su probleme u gradu.
Dijelovi Slavonije okovani su ledom nakon što se kiša koja je tijekom noći padala zamrznula na tlu pri niskim temperaturama.
Jutro u petak nije prošlo bez incidenata. Djelatnik Unikoma je, uslijed ledene kiše i smrznutih površina, bio na radnom zadatku posipanja osječke promenade solju.
Tijekom spusta, a zbog poledice djelatnik nije uspio zaustaviti vozilo te se prevrnuo u Zimsku luku.
Vozač je hospitaliziran u Kliničkom bolničkom centru Osijek.
Iz KBC-a Osijek u petak su izvijestili da bilježe povećan priljev pacijenata, ponajviše s ozljedama nastalim uslijed padova na skliskim površinama.
Iz Ravnateljstva su priopćili kako sve službe osječkog KBC-a "rade pojačanim kapacitetom kako bi se svim pacijentima pravodobno pružila potrebna medicinska skrb".
"Ovim putem apeliramo na građane da, ako nije nužno, ne izlaze iz svojih domova, a u slučaju izlaska da budu maksimalno oprezni, koriste prikladnu obuću i izbjegavaju zaleđene površine", poručili su.
Pravovremenim i odgovornim ponašanjem moguće je smanjiti rizik od ozljeda, upozoravaju iz Ravnateljstva osječkog KBC-a.