Brojke u nautici nezaustavljivo hvataju rekordnu 2019. godinu. Iako im nitko ne može vratiti izgubljenu predsezonu, nautički sektor je zadovoljan. Osim toga, najavljuju nova ulaganja.

Prvi put u povijesti maksi krstaši doplovili su podno pulske Arene.

"Danas će se ploviti uz obalu, uz hotel, pa okrenuti oko Brijuna, ispred Rovinja, za ovakve brodove je prava atrakcija", rekao je Hrvoje Markulinčić iz Jedriličarskog kluba Uljanik.

Isto vrijedi, priznaju nam nautičari, i za cijelu našu obalu.

"Ako se tu okrenemo, vidimo puno jedrilica, a i meni je baš lijepo tu jedriti. Bio samo puno u Splitu i u Puli", rekao nam je jedriličar Liam Orel.

I baš Lijepa Naša sve je češći odabir na nautičkoj karti Europe. Trenutačno je gotovo nemoguća misija pronaći slobodan brod. Čarter je na 55 posto od rekordne 2019. godine.

''Bio sam i u Crnoj Gori, ali predaleko mi je to kad dolazim iz Beča. Mi smo iz Beča i treba mi pet do šet sati autom i ovo je najbliži put do mora", rekao nam je Ivan.

No iako imamo visoke ocjene korisnika kada je u pitanju naša nautička ponuda, sektor ipak priznaje da nam nedostaju dodatni sadržaji. Marine se uskoro pripremaju za veće investicije.

"Mi se nadamo da će te izmjene pravilnika koje su dosad onemogućavale sadržaj tipa smještajnih kapaciteta, malog hotela s nekoliko soba ili apartmana za klijente u marinama, biti uvrštene u nove pravilnike", rekao je Sean Lisjak iz Udruženja marina pri HGK-u.

Kao i da će se poraditi na tome da se "za plovila nađe adekvatne smještaj, a ne samo ovako u javnim lukama otvorenima za promet nego i u nekim našim marinama", dodao je Lisjak.

