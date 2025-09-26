Broj razvoda u Hrvatskoj raste, a u ova četiri grada se nije nitko razveo

U četiri hrvatska grada lani nitko nije potpisao razvod braka. To su Pazin, Labin, Buzet i Kraljevica.

Razvod im nikad nije pao napamet, kažu, a ljubav među njima samo raste. Lani je na slavnom popisu bez razvoda bilo devet, a ove godine samo četiri grada.

Kraljevica, Buzet i Pazin su "ponavljači" - druga uzastopna godina bez službeno puknutih brakova.

Broj razvoda je porastao na razni zemlje. Razveden je 4.961 brak, odnosno 554 više nego u 2023. godine.

"Život u paru je vrlo zahtijevan"

"Život u paru je vrlo zahtjevan, zahtjeva zajednički rast, kompromis, toleranciju svašta nešto što nije baš karakteristika zapadnog svijeta 21 stoljeća. Tako da i Hrvati se tu uklapaju, a s druge strane smo još uvijek nešto tradicionalniji", smatra Nataša Basanić Čuš, psihologinja i psihoterapeutkinja.

Prema brojkama, sve manje, jer lani je diljem zemlje bilo manje vjenčanja. Da se izgovorilo 17 206 puta, točno 100 manje nego 2023. godine

Više o ovoj temi pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Line Dollar: