Most u Dalmaciji s Nezavisnom listom mladih: "Ovime smo onemogućili rasipavanje glasova"

Predsjednik Mosta Božo Petrov poručio je da su na ovaj način onemogućili rasipavanje glasova, od čega bi korist imale velike stranke. Nezavisna lista mladih na vlasti je u gradu Vrgorcu te općinama Podgora, Dicmo i Kali.

"Ja zaista vjerujem da s Nezavisnom listom mladih možemo sigurno ostvariti po jedan mandat više. To je onaj mandat koji bi rasipom glasova vjerojatno otišao onome po D'hondtu to ubire, a to je HDZ. Zbog ovog će HDZ ostati bez ta dva mandata", rekao je Božo Petrov, predsjednik Mosta, javljaju Vijesti Nove TV.

