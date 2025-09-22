Osposobit će 5000 ljudi za odgovor na prijetnje, poznato i kad kreće obuka: "Zadaća nam je spasiti što više života"

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je na sastanku s predstavnicima lokalnih jedinica na temu jačanja civilne zaštite da je do 2026. cilj obučiti oko 5000 ljudi na lokalnoj i regionalnoj razini koji imaju funkciju upravljati s događajima.

Sastanak s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održan je u ponedjeljak s ciljem jačanja sustava civilne zaštite kroz suradnju i razmjenu informacija o aktualnim rizicima i izazovima, izvijestilo je Ravnateljstvo Civilne zaštite.

Božinović je sudionike obavijestio i o osposobljavanju čelnika jedinica lokalne i područne samouprave, kao i članova stožera civilne zaštite, koje će se provoditi od jeseni ove godine.

Cilj je do početka 2026. imati oko 5000 obučenih i educiranih ljudi na lokalnoj i regionalnoj razini koji imaju funkciju upravljati s događajima i cijelim kompleksom povezanih aktivnosti.

Ministar je istaknuo važnost zajedničkog i koordiniranog djelovanja svih razina civilne zaštite u suočavanju s aktualnim i budućim izazovima. "Zadaća nam je spasiti što više života. Njih ćemo spasiti jedino ukoliko smo dobro koordinirani", naglasio je.

"Nesreće i katastrofe s kojima se suočavamo sve su kompleksnije, pa nam trebaju ljudi koji ne samo da su operativni, već i razumiju procese i mogu predviđati gdje ćemo imati najveće izazove", rekao je Božinović, kazavši da naglasak treba staviti na preventivne aktivnosti.

Preventiva treba postati dio svakodnevnog rada

Preventiva, poručio je, mora postati sastavni dio našeg svakodnevnog rada, komunikacije i suradnje s ključnim akterima - od operativnih snaga do poduzetnika i svih drugih koji su važni za sustav civilne zaštite.

Podsjetivši na brojne nedaće koje su pogodili Hrvatsku - od covida, potresa i poplava do požara i bolesti životinja, naglasio je da iskustva jasno pokazuju potrebu stalnog jačanja otpornosti društva.

Civilna zaštita, poručio je, jedan je od prioriteta na nacionalnoj, ali i europskoj razini te istaknuo važnost suradnje i zajedničkog djelovanja.

"Nije pitanje hoće li se sljedeća nesreća ili krizna situacija dogoditi, nego kada će se dogoditi. Zato je važno da kroz organizaciju i zajednički rad dodatno podižemo vidljivost i snagu sustava civilne zaštite", poručio je ministar.

Očekuje se da će se godišnje osposobljavati 2000 civilnih ročnika

Govoreći o izmjenama Zakona o obrani, naglasio je kako se ponovno uvodi vojna obveza s mogućnošću njezinog obavljanja kroz civilnu službu za one koji se pozovu na prigovor savjesti.

Civilni ročnici proći će tromjesečno temeljno i specijalističko osposobljavanje u centrima u Jastrebarskom, Bizovcu i Divuljama te će svojim radom pridonijeti jačanju sustava civilne zaštite.

Očekuje se da će se godišnje osposobiti preko 2000 osoba, koje će nakon završetka službe postati obveznici civilne zaštite i na raspolaganju za djelovanje u kriznim situacijama.

"U tom kontekstu oni će biti sigurno velika dodana vrijednost sustavima koje već imate", rekao je.

Božinović je istaknuo da će EU u narednom razdoblju izdvajati sve više sredstava za projekte u području civilne zaštite.