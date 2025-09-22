Obavijesti Foto Video Pretražite
MINISTAR BOŽINOVIĆ

Osposobit će 5000 ljudi za odgovor na prijetnje, poznato i kad kreće obuka: "Zadaća nam je spasiti što više života"

Piše Hina, 22. rujna 2025. @ 19:17 komentari
Terenska vježba civilne zaštite
Terenska vježba civilne zaštite Foto: Zeljko Puhovski/Cropix
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u ponedjeljak se sastao s predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave s ciljem jačanja sustava civilne zaštite.
