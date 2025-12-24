Božićno čudo u Kloštar Ivaniću! HDZ-ova načelnica se ispričala, ipak će biti božićnice

Nakon što je stanovnike Kloštar Ivanića u utorak iznenadila obavijest na zgradi Općine kojom se građane obavještava da se božićnice više ne dijele, jutro dan kasnije ipak je donijelo olakšanje, neki bi rekli čak i božićno čudo na Badnji dan.

Dio umirovljenika u općini Kloštar Ivanić ostao je u utorak bez božićnice iako je ispunjavao uvjete za isplatu. HDZ-ova načelnica Jasenka Haleuš tvrdi da je do toga došlo zbog SDP-a tvrdeći da zbog odluke većine u Općinskom vijeću prilikom izglasavanja rebalansa proračuna nije prošao njezin prijedlog te nije osigurano dovoljno novca za isplatu božićnica svim građanima.

Iz SDP-a su odbacili takve optužbe i podsjetili da je odgovornost isključivo na načelnici.

Općina Kloštar Ivanić najavila je početkom prosinca isplatu božićnica u iznosu od 50 eura za umirovljenike s mirovinama do 600 eura i 30 eura za one s mirovinama od 600 do 900 eura, a obećano je i 50 eura za nezaposlene te za radno nesposobne korisnike zajamčene minimalne naknade.

Međutim, dio umirovljenika u utorak je dočekao hladan tuš. Problem koji je nastao, da želi, Haleuš bi mogla riješiti u pet minuta, poručio je brzo za DNEVNIK.hr potpredsjednik Općinskog vijeća Mislav Lukša.



Možda ne baš pet minuta, nego jutro kasnije nakon prepucavanja oglasila se načelnica i - čudo se zbilo na Badnji dan.

"Obavještavam sve koji jučer nisu mogli podići svoju božićnicu zbog privremene obustave isplate kako će isplata biti danas od 11 do 18 sati i u ponedjeljak od 10 do 15 sati u zgradi općine", objavila je HDZ-ova načelnica Haleuš na Facebooku.

Dodala je: "Iskreno se ispričavam svima na nastalim neugodnostima. Odmah po saznanju o problemu poduzela sam potrebne korake kako bi se situacija što prije riješila. Sredstva su u najkraćem roku preraspodijeljena te je omogućeno da zaostala isplata započne već danas."

