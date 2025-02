Petra, Vjeko Mutavčić i ona! U braku ih je troje! I nije da su žarko željeli baš takav brak, ali nije bilo druge.



Taj treći član zapravo je bolest. Multipla skleroza s kojom žive otkako su praktički bili djeca.

Njihova zajednička priča počela je na studiju. Nakon samo mjesec dana znali su to je to. U braku su sedam sretnih godina. Bilo je, kažu, nerazumijevanja okoline, pitanja, čak i sažalijevanja.

Petri je dijagnosticirana multipla skleroza u četvrtom srednje, dok je Vjeki nešto ranije, a danas je u invalidskim kolicima. U svakodnevnim životnim aktivnostima pomaže im asistent Andrej koji im je na raspolaganju 40 sati na tjedan.

"Skidam Vjeki kapu s glave, jer stvarno, neki ljudi koje sam vidio ne mogu se pomiriti s tim da su u invalidiskim kolicima. On je ovdje primjer, na neki način on je to prihvatio, to je sve život. Znam da ovisi o drugima, ali tu smo mi da mu pomognemo", ispričao je Andrej.

Svaku noć idu spavati ne znajući što će im donijeti jutro, ali to ih ne sprječava da osjećaju zahvalnost u svakom danu. "Doslovno iz dana u dan stanje je drugačije i može se promijeniti, tako da idemo navečer spavati, ali ne znamo što će biti sutradan, što će biti ujutro, tako da moramo biti spremni na sve situacije", ispričala je Petra.

Petra zbog bolesti često ima takozvani brain fog, a posebnu slabost osjeća u rukama i gornjem dijelu tijela. Vjeki su problem noge i vid. Oštećen mu je očni živac zbog čega, kaže, ne vidi čitati i brzo se umara pa je Andrej njegove oči.

Unatoč svemu, već nakon mjesec dana, kažu, znali su da će to biti to. Zauvijek. U zdravlju, bolesti, uz multiplu.

U životu u kojem ništa nije sigurno, a sutra nije obećano nikome, kaže Petra, oni žive ne normalan, ali najbolji život koji im je dan.

Ovu priču prepunu ljubavi, strpljenja i međusobnog razumijevanja pogledajte u videoprilogu reporterke Provjerenog Maje Medaković.

