Bivši ministar financija o bojkotu i inflaciji: "Građani su vidjeli nemoć Vlade, a kad se ovo dogodi, bit će biti panike"

Vlada priprema mjere za borbu protiv inflacije, a jedina oporbena stranka koja je predstavila dugoročne mjere za suzbijanje inflacije je SDP. Bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac je o toj temi razgovarao s novinarkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović, koja je istaknula da građani organiziraju bojkot, a trgovci prijete otkazima.

"Nažalost, ovo je vrlo loša situacija koja se može dodatno zakomplicirati. Vlada je sama potaknula bojkot i nema nikakvih rješenja. To je bio krik Vlada i njezinoj nemoći. Građani su vidjeli nemoć Vlade. To je ono što je tržište – nezadovoljni građani. To je ono što može dovesti do usporavanja ekonomije i onda ćemo stvoriti drugi problem", rekao je Lalovac.

"Problem je što Vlada donosi kratkoročne mjere, a mjere koje donosi štete domaćoj proizvodnji, ali i štete suzbijanju inflacije", dodao je.

Tandara Knezović ga je pitala misli li pritom na mjeru zamrzavanja cijena proizvoda.

"Naravno. Ako se među tim zamrznutim proizvodima nalaze proizvodi hrvatskih proizvođača, koji i ovako imaju problema sa stranom konkurencijom, što će sada učiniti? Zatvoriti i domaću proizvodnju? Otkad je Vlada prije tri godine donijela strategiju poljoprivrede, nama rapidno pada poljoprivredna proizvodnja", ustvrdio je bivši ministar.

"Pada nam proizvodnja brašna, kruha, a raste uvoz brašna i kruha. Kruh se proizvodi u Poljskoj i zamrznut u hladnjačama dolazi do trgovačkih lanaca. To je ozbiljna ugroza stanovništva. Ako Vlada nije razumjela da nam pada proizvodnja i grdno se vara ako misli da ćemo moći živjeti na uslugama, potrošnji i uvozu hrane", dodao je.

Razvoj Hrvatske je, smatra, u robama, a ne uslugama.

"Trebate ponuditi privatnom sektoru da nosi gospodarski razvoj, a ne administrativnim mjerama – što Vlada cijelo vrijeme radi - povećavati plaće, prtljati po porezima i proračunu", rekao je Lalovac.

Kako smanjiti PDV?

Reporterka Dnevnika Nove TV ga je pitala što bi on stavio na listu proizvoda čija je cijena zamrznuta.

"Što ako nestane tih proizvoda? Onda imate još veći problema – ponovo će rasti cijene tih proizvoda. Dakle, to nije ozbiljna mjera. Tri godine nam pada proizvodnja hrane i sada Vlada to ne stavlja kao prioritet. Ja bih u Ustav stavio da Hrvatska mora biti zemlja proizvodnje, dostatnosti hrane i energije. Sad je došla voda do grla", odgovorio je.

"Ako oni nisu svjesni da nam pada proizvodnja, onda je to još veći problem. I onda kažu da će to tržište to riješiti. To će tržište riješiti tako da će s tržišta istisnuti domaću proizvodnju i onda stranci mogu raditi što god žele s cijenama", ustvrdio je.

Online kontrola cijena je dobra, nastavio je, ako postoji domaća proizvodnja.

"Kada je nemate, onda je to aplikacija kao TikTok. Nema od toga ništa ako nemate što proizvesti", rekao je te komentirao mogućnost smanjenja PDV-a.

"Ako želite smanjiti PDV, onda morate okupiti sve ministre i reći da nema više neobuzdane javne potrošnje. Svaki ministar dolazi ministru financija sa stvarima koje misli ostvariti pred izbore. Naravno da je na ministru financija da osigura sve njihove želje, ali doći ćemo u situaciju kada porezne mjere i povećanje plaća neće imati učinka. Onda će biti panike. Ja sam više puta rekao što da rade i kako da rade. Zato smo rekli da povećanje plaća u privatnom sektoru mora biti glavni generator, a ne administrativno povećanje da bi se dobili politički poeni i populizmom dobiti izbore", napomenuo je Lalovac.

Uskoro će i naknade u bankama biti veće.

"O Hrvatskoj narodnoj banci više ne bih ništa govorio. Njezina glavna funkcija su bile cijene. Vidim da je ministar financija HNB-u ponudio 11 antiinflacijskih mjera, a iz HNB-a uopće nema odgovora. Što se tiče naknada, to je divlje tržište", rekao je Lalovac.

"Samo da podsjetim građane zašto im kamatne stope ne rastu toliko. Zato što je u vrijeme premijera Zorana Milanovića donesen zakon o rastu kamatnih stopa na tržištu. To je zakonski ograničeno pa se ovo što se događa na europskom tržištu nije prelilo na kamatne stope kredita građana. Kada smo to donijeli, tada su nas kritizirali, a danas neke europske zemlje kažu da je Hrvatska bila mudra u vremenima koja nisu bila laka", zaključio je bivši ministar financija.

