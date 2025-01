Širi se popis proizvoda s ograničenim cijenama, niknuo i jedan neobičan: "Život nam je kiseo pa nek' se dodatno zakiseli"

Puni se košarica. Jedan od prijedloga s 20 novih artikala koji će imati zaštićenu cijenu su voće i povrće.

"Nema alkohola, jer jedino pijani ljudi bi mogli izdržati takva poskupljenja. Možda bi vegetarijanci mogli napraviti ručak od ovoga, usput idete i na dijetu - idealno", rekao je Dubravko.



Vlada će s trgovcima i proizvođačima usuglasiti do kraja mjeseca koje će to cijene osnovnih namirnica zamrznuti.



"Kruh, brašno, neka smrznuta prehrana, voće i povrće koje se najviše prodaje - naranča, banana, luk. Ima prijedlog da bude i đumbir jer je zdrav. Tu su i mesne prerađevine, ima svega", rekao je Martin Evačić, predsjednik izvršnog odbora HUP-a.



Evo što kažu građani na spomen đumbira... "Super, zdravlje na prvom mjestu. Život nam je kiseo pa nek' đumbir to dodatno zakiseli", nadodao je Dubravko.



Nešto bi sa starog popisa moglo ispasti, a oni proizvodi kojima cijena na tržištu raste - dio je već na popisu, a dio će tek dobiti svoje mjesto.



"To je bitno, svježa roba, to je meso. Dobro je da se uvrštava piletina, kruh mlijeko i slično, ali i osobna higijena i za pranje suda ili robe", rekao je poslovni savjetnik Drago Munjiza.



Stručnjak za maloprodaju slaže se kako će najveći izazov biti uskladiti očekivanja oko cijene. "Cijeli kec je u cijenama, jer te cijene ne omogućavaju prosječnu maržu. Nije problem imati proizvod na akciji, ali evo dva su izbačena s prve liste jer su kršili zakon o trgovini, jer su ih malotrgovci morali prodavati ispod nabavne", objasnio je Munjiza.



Konzultacije idu dalje. "Danas je to 30 proizvoda, taj broj ce se povećati. Sada ćemo voditi konzultacije po skupinama proizvoda da nađemo gornju cijenu koja će biti definirana", rekao je premijer Andrej Plenković.



Iz redova SDP-a smatraju da je cijela mjera zakašnjela.



"Proširivanje košarice dobara koje bi trebalo kontrolirati cijene dolazi prekasno. Treći mjesec uzastopno inflacija raste - Što je radila Vlada?", rekao je Mihael Zmajlović.



Kako god bilo, inflacija ne jenjava, a Vladu i trgovce čeka najveći izazov - postići kompromis oko ograničene cijene koja će zadovoljiti sve karike u lancu.

Pročitajte i ovo U Dnevniku Nove TV Oglasio se Mario Radić, evo što zna o spornoj snimci ministra Dabre: "Ako sam ja Mario kojeg spominje..."

Pročitajte i ovo Nevjerojatno VIDEO Procurila skandalozna snimka: Potpredsjednik Vlade Josip Dabro puca iz pištolja kroz prozor automobila