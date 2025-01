Dnevnik Nove TV provjerio dogovaraju li se trgovci oko cijena: Ovo bi vas moglo iznenaditi

Pecite svoj kruh! Rekao je ministar Ante Šušnjar koji sada proširuje popis ograničenih cijena. Ako ga kupujete, pazite gdje ga kupuje jer kilogram istog kruha u trgovinama razlikuje se u cijeni i do jednog eura!



Za povećanje cijena svi prstom upiru u trgovce, oni pak kupce mame akcijama, a Dnevnik Nove TV stražuje postoji li dogovor oko formiranja cijena. Reporter Dino Goleš otišao je u 5 trgovačkih lanaca koji su prošle godine imali najveću dobit i provjerio cijene 20 proizvoda koje bi Vlada mogla ograničiti.



Krenuo je od voća i povrća: Naranče, banane, luk, salata kristal, kelj, cvjetača. Od 6 proizvoda koje kupujete u rinfuzi – istu cijenu trenutačno svugdje ima samo salata i prodaje se za 89 centi. No u oko upada da su ostale cijene također vrlo slične.



Četiri od 5 trgovaca banane prodaje po euro i 44 centa. U jednoj su trgovini na akciji po jedan euro i 25 centi.



Ista stvar je i s narančama – 4 od 5 trgovaca prodaje kilogram po euro i pol, samo su u jednoj trgovini 10 centi skuplje.



Crveni luk koji bi Vlada također ograničila po kilogramu je svugdje ispod eura – ali i tu je razlika i do 30 centi.



Cijena kelja u gotovo svim trgovinama drugačija, a razlika između najniže i najviše – 30 centi.



Cvjetača koja se prodaje po komad – ima veće oscilacije - 49 centi, iako se u 3 od 5 trgovina prodaje po istoj cijeni.



Najveća razlika u cijeni vidljiva je na mesu i delikatesama. Tu Vlada razmišlja zamrznuti cijenu junetine bez kostiju, a Dnevnik Nove TV je za usporedbu uzeo juneći but i šunku u ovitku kao najprodavaniju salamu. Cijena junetine danas u promatranim trgovinama varira i do 2 i pol eura po kilogramu, cijena šunke do 90 centi.



"Znate što, ide mi sve to skupa na živce", rekla je Zorica. "Kvaliteta je upitna, što je na popustu, treba dobro paziti", rekla je Ana.

Potpunu usporedbu 5 trgovačkih lanaca nije bilo moguće napraviti jer jedan od njih u velikoj većini prodaje svoje robne marke i trećinu proizvoda s popisa uopće ne prodaje.

Zato su u nastavku analizirana preostala 4 trgovačka lanca.



Ako ste sada mislili da teza o dogovaranju cijena ne drži vodu razočarat ćete se! Od 20 namirnica Goleš je pronašao čak 7 koje imaju identičnu cijenu!



Zobene pahuljice svugdje su euro i 39.



Svježi kravlji sir istog pakiranja svugdje je po kilogramu 5 eura 98.



Sardina u ulju istog proizvođača svugdje je euro 69.



Kilogram iste mljevene kave svugdje je 17 eura 48 centi.



Prašak za pranje rublja 54 pranja 3 i pol kilograma u svim promatranim trgovinama stoji isto!



Jednako je s deterdžentom za pranje posuđa od pola litre.



"Ma tu je negdje, manje više sve je to isto, nema tu razlike", rekao je Slavko. "Načelno mislim da su tu negdje i teško da je to slučajno", rekla je Daniela.

"Ja ne znam što oni misle, žao mi je što kod nas nema ono da ih bojkotiramo", rekla je Mirjana.



Ni ostale razlike nisu velike – pašteta se u cijeni razlikuje do 6 centi, palenta 23, smrznuti oslić 25 centi.



Ukupna razlika u cijeni 20 vladinih proizvoda na računu od gotovo 100 eura u trgovinama je svega euro i 22 centa.



7 od 20 proizvoda ima istu cijenu, i to uglavnom proizvodi u ambalaži, kad se maknu akcije koje u pojedinim trgovinama vrijede ovog vikenda čak 11 što je više od pola proizvoda već sad ima istu cijenu. Želi li Vlada reagirati, morala bi cijene spustiti ispod tih razina.

