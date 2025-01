Cijene neprestano rastu, u Hrvatskoj je inflacija najviša u eurozoni, a Vlada najavljuje nove mjere.

Trenutačno su ograničene cijene 30 proizvoda, među kojima suncokretovog ulja, mlijeka, brašna, jaja i šećera.

Uskoro će im se pridružiti još 20 artikala. Konačan popis bismo trebali saznati krajem tjedna. Dok se u Banskim dvorima bruse posljednji detalji, vladajući pred kamere ne žele, ali želi oporba koja ima spremne zamjerke na način kojim se država suprotstavlja skupoći.

"Ako idu na zamrzavanja cijene i to biraju kao kratkoročnu mjeru, to onda ne može biti 30 proizvoda, to mora onda biti potrošačka košarica koja pokriva bazične potrebe svakog kućanstva", rekla je Sandra Benčić.

Možemo!, kao dugoročnu mjeru predlaže – poticanje domaće proizvodnje.

"U tom trenutku bi lokalni proizvođači znali pet, 10 godina unaprijed koje će biti potrebe, mogli bi ih planirati, možemo poticaje vezati za to. Jačati domaću proizvodnju, njen plasman, prvo na javne ustanove, bolnice, škole, ali time im jačamo konkurentnost", nadodala je Benčić.

MOST-ovci su već razgovarali s predsjednikom sabora. Traže hitnu interpelaciju o inflaciji.

"Tražit ćemo od predsjednika Hrvatskog sabora garanciju da nam uvrsti tu točku, na raspravu ili ovaj tjedan ili najkasnije sljedeći tjedan, s obzirom da nam cijene divljaju", poručio je Zvonimir Troskot.

SDP je za još jedan bojkot trgovina.

"Vidjeli smo u ovaj petak da su pojedini trgovci baš taj dan stavili visoke popuste i akcije, znači da se može. Znači da te cijene u naravi nisu opravdane", rekao je Saša Đujić.

Novi bojkot je u petak. Podržat će ga i dio zastupnika.

"Ja još jednom mogu jednom pozvati građane da ga podrže i da mu se pridruže, jer ako se to nastavi i bude kontinuitet, onda će to imati stvarnog efekta", nadodao je Đujić.

Ovoga puta odnosi se na sve oblike kupnje.

Pročitajte i ovo Nezanemarivo povećanje Objavljena nova imovinska kartica Andreja Plenkovića: Sada se točno zna kolika mu je plaća nakon prošlogodišnje povišice

Pročitajte i ovo Četiri osobe uhićene Oteti muškarac spašen: Ključna je bila fotografija volana koju je poslao svojoj djevojci