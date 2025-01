Do proljeća sve će banke podići cijene svojih usluga: "Više ne znamo tko što uzima"

Koji euro više plaćat ćete u svojoj banci. Korigiraju se bankovni cjenici, a dio naknada ide gore.

"Nije stvarno u redu, prevelike su im naknade. Na koncu treba samo vidjeti godišnje profite koji iznose van, koliko banke zarađuju. To je strašno nešto", smatra Nevenka iz Zagreba.

"Prije je bilo ono u vrećici ili u kuvertu s odreskom za plaću, al' ovo sad stvarno više ne znamo tko za šta uzima", kaže Damir iz Osijeka.

Nove cjenike donose sve velike banke. Dvije najveće - ZABA i PBZ to su već učinile nakon nove godine. Od ožujka naknade mijenja Addiko, a od prvog travnja nove cjenike uvode Erste, HPB, OTP i RBA. Neke naknade osjetno poskupljuju, no razlikuju se od banke do banke.

Primjerice, i dalje se uglavnom naplaćuje vođenje računa. U dijelu banaka poraslo je za nekoliko centi, u jednoj banci s 2,00 na čak 2,80 eura. Za umirovljenike s 0,60 na 1 euro.

Paketi usluga poskupljuju od 59 centi nadalje, ponegdje i do 5 eura.

Poskupljuju i kreditni transferi, kod nekih u poslovnici s 1,61 na 2 eura.

"Rekli su da će ukinuti naknade na tekuće račune, kao onaj redovni koji moraš imati, ali sad čujem da neće pa nisam baš zadovoljan", kaže Bruno iz Osijeka.

Kako bi riješili rast naknada, banke su HNB-u krajem prošle godine morale objasniti kako točno formiraju cjenik. Na ovu temu svi danas - pisanim putem.

"Trenutno je u tijeku detaljna analiza pristiglih metodologija koje su subjekti nadzora dostavili u HNB temeljem Okružnice iz lipnja 2024. Ovisno o rezultatima. HNB će razmotriti potrebu poduzimanja daljnjih aktivnosti", poručili su iz HNB-a.

Na HNB-ovoj analizi poteze će temeljiti i Ministarstvo. Zakonom žele ograničiti plaćanje osnovnih naknada poput vođenja računa, no i njih je usporilo novo povećanje.

"S obzirom da su pojedine banke slijedom izrade traženih internih metodologija najavile kako će biti potrebno dodatno povećati pojedine naknade, Ministarstvo financija je odlučilo nakratko zastati s implementacijom mjera iz svoje nadležnosti dok se jasno ne utvrdi na koji način i u kojoj mjeri će aktivnosti Hrvatske narodne banke utjecati na visinu naknada", poručilo je Ministarstvo financija.

Dio naknada se ukida, poput naknada za otvaranje i zatvaranje računa, a kod većine će provizija biti fiksna - usluga će biti skuplja za sitnije, ali jeftinija za krupne transakcije.



"Banke su katastrofa. I kad dignem gotovinu unutra onda košta, kad idem na automat ne košta", kaže jedna Zagrepčanka.

"Mislim dobro da ne spuštaju, sreća je to, nisam još čuo da spuštaju, stvarno nemaš više što reći", kaže Dražen iz Zagreba.

Banke se pravdaju - cijene rastu jer rastu troškovi poput energenata, poštarine, radne snage. Pisano su se oglasili i iz Udruge banaka - poručuju kako su u skladu sa zakonskim izmjenama banke spremne na suradnju.

