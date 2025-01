Iz APIS-ovog centra gdje se prikupljaju svi fiskalizirani računi u državi javila se reporterka Anja Perković.

Izvijestila je koliko je danas pao promet trgovaca.

"Promet se prepolovio. Prema posljednjim podacima Porezne uprave o broju izdanih računa u odnosu na prošli petak, on je manji za 43 posto. Najveći broj izdanih računa danas je bio u vremenu od 10 do 12h. I u červrtak je vrhunac potrošnje iznosio i više od 100.000 izdanih računa upravo u tom vremenu. Ovo je ukupna potrošnja svih djelatnosti u Hrvatskoj.

Danas se pojavio drugi problem. Iz potrošačkih inicijativa tvrde kako su neki trgovci baš danas podigli cijene za 12 artikala", rekla je.

Josip Kelemen, savjetnik potrošačke platforme Halo, inspektore, rekao je o kojim je proizvodima riječ.

"To su proizvodi koji bi se trebali naći na listi za ograničavanje proizvoda koje bi vlada trebala izabrati. To je ono što nas brine. Trgovački lanac je odlučio podići cijene u ovom trenutku kako bi eventualno kod ograničavanja cijena on zapravo spustio na razinu koja njemu odgovara. To je pomalo perfidna igra.

Ono što smo doslovce danas dobili iz trgovačkog lanca koji je to napravio je bilo samo da imate informaciju da se to dogodilo i mi smo mijenjali te i te cijene", rekao je.

"Pojačane aktivnosti najavili su iz Državnog inspektorata i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Što se bojkota tiče, vidjet ćemo hoće li potrošači ustrajati do kraja radnog vremena trgovina. Pravu sliku imat ćemo sutra kada će Porezna uprava objaviti nove podatke o broju, ali i iznosu fiskaliziranih računa", rekla je reporterka.

