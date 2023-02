Bivša ministrica Mirela Holy komentirala je za DNEVNIK.hr aferu HDZ-ovaca sa zapošljavanjem. Kaže da sve njihove afere imaju zajednički nazivnik - pogodovanje pojedincima ili tvrtkama, a da HDZ državne institucije i javne tvrtke koristi kao stranačko leno.

Bivša ministrica Mirela Holy svojedobno je intervenirala za suprugu stranačkog kolege, a nakon što je e-mail izašao u medije, podnijela je ostavku. U ostavci je napisala kako je nepromišljenim mailom nanijela političku štetu Vladi.

2012. godine izašlo je pismo tadašnje ministrice u kojem je predsjedniku uprave HŽ-a Renu Valčiću napisala da Heidu Maziju, suprugu Gorana Mazije, koji je bio član Savjeta za zaštitu okoliša SDPH, poštedi otkaza.

Mirelu Holy zamolili smo da komentira najnoviju aferu HDZ-a sa zapošljavanjem, je li prepiska kompromitirajuća za aktere i koliko te hoće li ovo naštetiti premijeru.

"Zbog obaveza nisam detaljno pratila ovotjednu HDZ-ovu aferu, a s obzirom na činjenicu da HDZ producira afere svaki tjedan, ili čak nekoliko afera u jednom tjednu, teško mi je postalo i pratiti sve njihove afere.

Za HDZ afere nisu iznimke, već pravilo te nije pitanje koji će se HDZ-ovac naći u aferi, već samo kada će se neka afera otkriti. A sve njihove afere imaju zajednički nazivnik - pogodovanje pojedincima ili tvrtkama.

S obzirom na to da nisam pozorno pratila ovu aferu o SMS prepisci nekoliko HDZ-ovaca s bivšim predsjednikom uprave Hrvatskih šuma u vezi sa zapošljavanjem, ne mogu ocijeniti koliko je kompromitirajuća za kojeg aktera, ali potvrđuje ono što već znamo, odnosno da HDZ državne institucije i javne tvrtke koristi kao stranačko leno", kaže Holy.

Akteri afere, od ministra Branka Bačića, glasnogovornika Vlade Gorana Milića, zastupnika Josipa Đakića, pa do ministrice Marije Vučković, redom se vade da su se samo raspitivali o nekome i da to nipošto nije trgovanje utjecajem.

Dan nakon poruke Marka Milića prijatelj mu dobio ugovor za posao. O svemu se oglasio i sam Milić

Premijer Plenković sramotno poručuje da je to netema, relativizira cijelu stvar i nastavlja po svom praveći da je sve business as usual.

"Ako su nakon tih, kako kažu, raspitivanja ti pojedinci i tvrtke o kojima su se raspitivali dobili poslove, onda se ne radi o informiranju, već o korištenju stranačke mreže za pogodovanje pojedincima ili tvrtkama.

Stekla sam dojam da su SMS-ovi namjerno pisani na oprezan način kako bi se autori SMS-ova u slučaju da se njihova komunikacija medijski razotkrije mogli opravdavati upravo argumentima informiranja, a ne pogodovanja", ističe Holy.

Ipak, napominje kako riba uvijek smrdi od glave.

"Plenković sa svojim ministrima i drugim dužnosnicima doslovno roni u beskonačnom oceanu afera. No, može mu se jer hrvatski birači ne kažnjavaju korupciju. Narod uvijek ima vlast kakvu zaslužuje jer slični biraju slične", uvjerena je.

Holy je objasnila svoju ostavku nakon što je u javnost izašao mail predsjedniku Uprave HŽ-a. Kaže da ove dvije afere nisu usporedive jer ona nije zapošljavala.

"Dala sam ostavku jer sam mailom upućenom predsjedniku uprave HŽ-a nanijela štetu ugledu Vlade. U mailu sam zamolila stranačkog kolegu da razmotri premještanje svoje tajnice na drugo radno mjesto jer evidentno u nju nije imao povjerenja.

Njegova tajnica, inače osoba koju nisam poznavala, ali o kojoj sam se raspitala kod političara iz različitih opcija s kojima je surađivala kada je radila u Gradskoj skupštini i koji su me informirali da je žena izuzetno profesionalna i odgovorna, bila je preplašena da će dobiti otkaz.

S obzirom na činjenicu da sam kao zaposlenica u Ministarstvu zaštite okoliša bila sustavno šikanirana, imam empatiju prema osobama koje se diskriminira na radnom mjestu te mi nije žao što sam pokušala pomoći.

Milanović o aferi HDZ-ovaca: "To mi uzima dušu. Očito Europski sud priprema teren, pa to pušta u javnost"

Žao mi je što to nisam učinila na služben način, slanjem predstavke na nadležno postupanje resornom ministru, u to je vrijeme to bio kolega Zlatko Komadina", pojašnjava i dodaje kako između ovih primjera nema sličnosti.



"Tu nema paralele jer nisam zapošljavala. Ne možete zaposliti osobu koja već radi u nekoj ustanovi. Tražila sam, nakon što je tadašnji premijer Milanović rekao da sam politički korumpirana, DORH da istraži ima li u tom slučaju obilježja kaznenog djela te sam nakon nekoliko mjeseci dobila očitovanje DORH-a da nema.

Ispriku premijera Milanovića nikada nisam dobila. Ispao je potpuni licemjer jer je primjere političkog zapošljavanja koje su poduzeli mnogi njemu bliski suradnici proglasio političkim kadroviranjem koje, prema njemu, nije sporno.

Glavno da je zamolba premještanja tajnice na drugo radno mjesto eklatantan primjer političke korupcije. I mediji su preuzeli taj narativ jer ne zovete one koji su zapošljavali po političkom ključu, već mene, koja nisam zapošljavala.

Čini mi se da živimo u toksično licemjernom društvu, nekima je sve dozvoljeno, a drugima ništa", kaže.

Priznaje da je nanijela štetu tadašnjoj Milanovićevoj Vladi jer je, poručuje, to izazvalo ogroman interes medija i javnosti.

Za Plenkovića misli da je u ovom slučaju nedodirljiv.

"Nažalost, afere ne štete Plenkovićevoj Vladi jer su hrvatski birači slični vladajućim političarima i nagrađuju korupciju", kaže.

Na pitanje trebaju li akteri podnijeti ostavke, odgovara kako joj je svejedno.

"Iskreno, meni je svejedno jer će na njihova mjesta doći njihovi klonovi. To, uostalom, nije vjerojatan scenarij jer ih premijer evidentno štiti. U Vladi ili drugim tijelima možete biti sve dok uživate povjerenje premijera", napominje.