Poruke koje je slao šefu Hrvatskih šuma uzrokuju glasnogovorniku Vlade Marku Miliću posljednjih dana poprilično muke.

Glasnogovornik Vlade Marko Milić tvrdi da je samo htio pitati kako mu je prijatelj. No taj je prijatelj dan nakon njegove poruke dobio novi ugovor i posao u Zagrebu, nedvosmisleno je potvrđeno Telegramu.

Gotovo sve što je u utorak Milić, glasnogovornik Vlade i jedan od ljudi iz najbližeg kruga suradnika premijera Andreja Plenkovića, rekao o porukama koje je izmijenio s bivšim šefom Hrvatskih šuma – bilo je istinito i točno.

Da, Milić je priznao da dobro poznaje Niku Dujmovića, čije je ime i prezime bilo jedini sadržaj poruke koju je 30. rujna 2019. godine poslao Krunoslavu Jakupčiću.

Da, Dujmović je počeo raditi u Hrvatskim šumama godinu dana prije te prepiske. I da, ugovor na neodređeno dobio je skoro pune dvije godine nakon što se za njega kod glavnog čovjeka cijele gigantske državne firme raspitivao glasnogovornik Vlade.

"Svakom dobronamjernom jasno je da moja jedna poruka Jakupčiću nije utjecala na njegovo zaposlenje ni promaknuće", kazao je u utorak Milić o Dujmoviću te dodao kako je "vjerojatno poslao poruku" želeći samo pitati kako je, bez namjere da utječe na njegov radni status.

Što je Milić prešutio?

Problem, međutim, nije u onome što je Milić rekao, nego u onome što je – prešutio. Naime, ključ je u danu u kojem je, u jutarnjim satima, poslao poruku šefu Hrvatskih šuma u kojoj je napisao samo ime i prezime svog prijatelja.

Niki Dujmoviću to je bio posljednji dan pripravničkog staža, koji je godinu dana odrađivao u Upravi Šuma u Buzetu. Samo dan poslije Milićeve poruke Dujmović je već bio u rodnom gradu, na radnom mjestu Tehnologa urbanog šumarstva u Upravi šuma podružnice Zagreb.

Iz Buzeta u rodni Zagreb

Proizlazi to iz odgovora koji su Hrvatske šume dostavile Telegramu na pitanja o profesionalnom putu Nike Dujmovića. On je, dakle, do 30. rujna 2019. godine odrađivao pripravnički staž u Istri.

Tog istog dana Milić šalje poruku Jakupčiću. Dan poslije predsjednik Uprave Hrvatskih šuma glasnogovorniku Vlade odgovara kako će Dujmović, kako je i praksa u Hrvatskim šumama, raditi do godinu dana na određeno, a onda će ga primiti na neodređeno.

Tako je i bilo. Od tog dana, 1. listopada 2019. godine, Dujmović je, kako stoji u odgovoru Hrvatskih šuma, "obavljao poslove temeljem Ugovora o radu na određeno vrijeme na radnom mjestu Tehnolog urbanog šumarstva, UŠP Zagreb, Radna jedinica Urbano šumarstvo".

Nakon više uzastopnih ugovora na određeno, dobio je u srpnju 2021. godine i ugovor na neodređeno na radnom mjestu Tehnolog rasadničarske proizvodnje, također u Zagrebu.

Uputa za djelovanje

U cijeloj priči sporne su dvije stvari. Prvo, zbog čega je Marko Milić prešutio da je upit šefu velike državne firme o svom prijatelju pripravniku uputio baš na posljednji dan njegova pripravničkog staža?

Kad se već u javnosti digla velika frka, bilo bi razumljivo da je Milić dobro provjerio datume kako se ne bi doveo u dodatno nezgodnu – baš ovu – situaciju. Osim, jasno, ako je htio sakriti važnost datuma kad je slao upit Jakupčiću i nakon kojeg je njegov prijatelj, umjesto u Buzetu, nastavio raditi u rodnom Zagrebu.

Druga stvar koja je sporna jest dojam. Naime, dan u kojem je sporna poruka poslana i njezin šturi sadržaj ne djeluju nimalo kao da je Milić htio pitati "kako je" Dujmović. Više djeluju kao uputa za djelovanje. O kojem, nakon što je stvar odrađena, dan poslije Jakupčić obavještava glasnogovornika Vlade.

Milić: "Moja je poruka informativnog karaktera"

Milić je komentirao to otkriće. Ponovio je kako njegova poruka šefu Hrvatskih šuma nije utjecala na zapošljavanje niti radni status Nike Dujmovića.

Pozvao se na Dujmovićevo današnje poslijepodnevno očitovanje na društvenim mrežama u kojem stoji da je pripravnički staž obranio u prvoj polovici rujna.

Nakon toga je dobio informaciju od svojih nadređenih da nastavlja raditi u Hrvatskim šumama sukladno njihovim pravilima. "Dakle, prije i nevezano od mene i moje poruke gospodinu Jakupčiću koja je bila informativnog karaktera", inzistira Milić.