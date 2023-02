"Misle da mogu svog nećaka, šurjaka zaposliti u Hrvatskim šumama jer su na vlasti", izjavio je predsjednik Zoran Milanović komentirajući aferu ministara sa zapošljavanjem.

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je aferu ministara iz HDZ-a i njihove prepiske o zapošljavanju u Hrvatskim šumama. Plenković je u ponedjeljak rekao da je to netema.

"Što je premijer rekao? Da je to netema? Krasan neologizam. To je tema, užasno ozbiljna. To su dokazi i mora imati pravosudni epilog", poručio je Milanović.

"To nisu nikakvi kompoziti, nikakve imaginarne kreacije, to se dogodilo. Na takvim dokazima je, recimo, bivši zagrebački gradonačelnik išao u istražni zatvor mjesecima. To su protupravne radnje. Očito Europski sud priprema teren, pa to pušta u javnost. To su dokazi", istaknuo je.

"Nezamislivo mi je bilo da u mojoj vladi dva ministra tako razgovaraju. Ukazuje mi na otmicu države. Smatraju da mogu raspoređivati svoje kmetove, a da je to njihovo leno. To tako funkcionira oduvijek, već 20 godina. Misle da mogu svog nećaka, šurjaka zaposliti u Hrvatskim šumama jer su na vlasti.

Nitko ne upire prstom u premijera, ali idemo vidjeti je li bio pokrovitelj. Ništa se nije promijenilo. Vjerovao sam da smo napredovali, ali nismo, nazadovali smo. Uvijek ista priča, to mi uzima duša. Uvijek isto u Hrvatskoj. Mislio sam da se toga događa manje, a događa se više", rekao je predsjednik.