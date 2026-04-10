Gabrijela Žalac u zatvoru dobiva nove pogodnosti, procurilo što će raditi

Gabrijela Žalac, bivša HDZ-ova ministrica koja služi zatvorsku kaznu zbog korupcije i zloupotrebe javnog novca, uskoro bi mogla uživati dodatne pogodnosti u kaznionici.

Naime, kako piše Nacional, uskoro bi trebala biti premještena u tzv. Kuću Đokić, izdvojeni objekt u otvorenom odjelu koji ni po čemu ne sliči zatvoru. Žalac je započela odsluženje kazne u studenom prošle godine, a od prvog dana boravi u otvorenom sustavu.

Kuća Đokić je najblaži mogući sustav boravka u zatvoru, specifičan za žensku kaznionicu u Požegi, a Gabrijela Žalac mogla bi ga početi koristiti za nekoliko dana. Trebala bi početi voditi brigu o kokošima nesilicama, piše Nacional.

Žalac je osuđena na dvije godine i sedam mjeseci zatvora zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi softver te plaćanja privatnih večera i rođendana EU-ovim novcem.