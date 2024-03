Novi neslavni rekord, Hrvatska prva po broju prijava građana europskom tužitelju: "Tome su pridonijeli i vladajući"

Hrvoje Vojković posljednje je u nizu poznatih imena koja su se našla na radaru Europskog javnog tužitelja. Osumnjičen da je prijevarom i krivotvorenjem isprava pokušao doći do više od 350 tisuća eura Vojković je u četvrtak uhićen, ispitan te sinoć pušten iz pritvora.

"Postoji sumnja da je tijekom administrativne obrade podnesenih zahtjeva za bespovratnim sredstvima, prvoosumnjičenik tim zahtjevima priložio nezakonito pribavljene račune i drugu dokumentaciju, koje je bio pripremio zajedno s drugoosumnjičenikom, čime je lažno ustvrdio da ispunjava uvjete prihvatljivosti natječaja", poručuju iz Ureda europskog javnog tužitelja.

Prigodno se to uhićenje poklopilo sa godišnjim izvješćem o radu europskih tužitelja u Hrvatskoj. U ovom trenutku vode 47 otvorenih slučajeva zlouporabe europskih fondova, ukupno teških gotovo 280 milijuna eura. U prošloj su godini podigli devet optužnica, a četiri su slučaja završila pravomoćnom presudom.

Zbog slučajeva visokog profila nerijetko dižu političku prašinu, i svatko ih vidi na svoj način, donosi reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Što se tiče EPPO-a, nekako se ne voli priznati, EPPO je dio DORH-a, a ne strano tijelo, nema tu neke razlike osim nadležnosti, EPPO vodi računa o trošenju i financijama trošenja europskog novca", rekao je Damir Habijan, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

"Meni se čini da taj ured dobro i pošteno radi svoj posao, unatoč pritiscima koji sad dolaze iz Vlade", dodao je Arsen Bauk.

Od svih država u kojima postoji ured europskih tužitelja, Hrvatska je prva po broju prijava koje stižu od građana. Lani ih je bilo 433, prva iduća na listi je Belgija sa 221 prijavom. Za oporbu to znači samo jedno.

"Hrvati nemaju preveliko povjerenje u hrvatske institucije. I to nije zato što Hrvati nisu dobri ljudi ili ne vjeruju u svojoj zemlji, nego zato što je sve što se moglo učiniti u ovoj državi da institucije izgube na ugledu je i učinjeno", izjavio je Davorko Vidović, predsjednik Socijaldemokrata.

"Tome su pridonijeli i vladajući svojim odlukama, ali i neki dijelovi pravosuđa. Sjetimo se samo osječkih sudaca, ali i drugih i svega što se događalo u hrvatskom pravosuđu", napomenuo je Nikola Grmoja.

Optika vladajućih i ovdje je bitno drugačija.

"To što ima možda više slučajeva ne znači da ima više kaznenih djela, nego se radi o tome da ima volje da se to rješava. I to je odgovor Laure Kovesi, to nije moj odgovor", objasnio je Habijan.

Neovisno o perspektivi, sigurno je samo da će za Lauru Kovesi posla još biti.

