Burne reakcije na novi prijedlog Vlade: "Zovu nas sa svih strana. Jedna gospođa nam je otvorila dušu. Boji se i plače"

Najviše razloga za nezadovoljstvo Vladinim prijedlogom porezne reforme imaju svi koji se bave turističkim najmom, a o toj je temi reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić razgovarala s Barbarom Marković, predsjednicom Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

"Moram reći da su reakcije doista burne. Zovu nas sa svih strana. Gospođa iz Malog Lošinja nam je dušu ostavila na telefonu. Boji se, plače i doista mi je žao jer je obiteljski smještaj nešto specifično. To su radni ljudi, ima starije populacije, i jedna socijalna komponenta je u svemu tome izuzetno bitna", rekla je Marković.

Zbog najavljenih promjena planiraju se razgovori s nadležnim tijelima.

"Članovi Udruge i članovi ostalih udruga s kojima surađujemo planiraju napraviti iskorak jer moramo zaštititi obiteljski smještaj. To nam je prioritet. Obiteljski smještaj je nešto što nam je iznimno važno i odnosi se na malog, domaćeg čovjeka i lokalnu politiku. To nam je sada krucijalno. Što se tiče komercijalnog smještaja, to je neka sasvim druga kategorija i ne bih htjela da se to miješa s nama", pojasnila je.

Najviše će, složila se Marković s tvrdnjom Preljvukić, stradati mali iznajmljivači, kojima će najavljene promjene biti velik teret.

"Nije isto biti domaćin u turizmu i rentijer. To je ključna stvar u svemu ovome. Mali obiteljski smještaji trebaju biti minimalno oporezivani i treba im dati mogućnost da i dalje rade. Na ovakav način vrši se represija na mali obiteljski smještaj i to je teško prebroditi. To će se možda osjetiti i na sezoni", ustvrdila je.

"U suradnji sa svim kolegama i drugim, manjim udrugama došli smo do zaključka da ćemo se boriti protiv ovoga i za obiteljski smještaj. Napravit ćemo sve da se odupremo porezima i zaštitimo maloga čovjeka", najavila je Marković.

Sada bi se, vjeruje, mnogi mogli dići na noge.

"Čini mi se da su ljudi koji su dosad šutjeli počeli govoriti. To vidimo po brojnim pozivima i reakcijama. Ljudi me pitaju što se događa, kakav je porez, hoće li morati zatvoriti. Dosta je nedefiniranih pitanja i jedna edukacija ljudi bila bi nužna", zaključila je.

Porez na stambene nekretnine

Porez na stambene nekretnine iznosit će, prema Vladinu prijedlogu, od 0,6 do 8 eura po četvornom metru. Koliki će porez točno biti, odredit će gradonačelnici i načelnici. Gradove će moći podijeliti i u zone, a građane slabije platežne moći - tog poreza potpuno osloboditi.

Neće se plaćati ni za nekretnine koje nisu u stanju za život, kao ni za nekretnine u dugoročnom najmu - barem deset mjeseci godišnje. Veliki udar čeka sve one koji kratkoročno iznajmljuju svoje nekretnine. U turistički najrazvijenijim mjestima paušal po krevetu raste za čak 653%!

Za primjer je Dnevnik Nove TV uzeo stan od 50 četvornih metara s četiri ležaja. Ako je u dugoročnom najmu, ukupna davanja koja ćete platiti bit će 604,80 eura, a ako ga iznajmljujete kratkoročno i puni ste više od 65 dana u godini - onda ćete za njega platiti 1390 eura poreza!

