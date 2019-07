Gradonačelnik Milan Bandić prijedlog je skinuo s dnevnog reda nakon što mu ministarstvo graditeljstva na čelu s HNS-ovim Predragom Štromarom nije dalo suglasnost za izmjenu GUP-a.

Nakon mnoštva kritika u javnosti, zagrebačka gradska skupština sutra ipak neće raspravljati o novom prijedlogu Generalnog urbanističkog plana. Gradonačelnik Milan Bandić prijedlog je skinuo s dnevnog reda nakon što mu ministarstvo graditeljstva na čelu s HNS-ovim Predragom Štromarom nije dalo suglasnost za izmjenu GUP-a. Bandić je poručio da će prijedlog izmijeniti, i provesti traženu javnu raspravu, ali prozvao je da jedino grad Zagreb za takve izmjene treba dodatne suglasnosti.

"Arbitrarnu odluku ministrice tadašnje iz 2013. odluke da jedino na Grad Zagreb stavi na šapu, ali naći ćemo načina kako ćemo se boriti protiv toga pravnim i političkim sredstvima", kazao je zagrebački gradonačelnik.

"Ne mogu to napisati za Slavonski brod i Osijek kad to ne postoji. Zašto postoji za Zagreb pitajte tadašnju ministricu čim se vodila kad je to ugradila u zakon. To je lex Specilajis", zaključio je Bandić.

Mrak Taritaš: "Tom odlukom spriječena je devastacija Zagreba"

Bivša ministrica na koju se Bandić poziva je Anka Mrak Taritaš koja mu je odgovorila na Facebooku kako je sada potpuno sigurna u svoju odluku.

"Danas sam apsolutno sigurna u u odluku koja je donesena u mom mandatu da se za GUP Grada Zagreba mora ishoditi suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja jer je zahvaljujući upravo toj odluci spriječena devastacija Zagreba u režiji Milana Bandića i HDZ-a. Takva obveza uvrštena je Zakon o prostornom uređenju iz razloga što odluke o izmjenama GUP-a Grada Zagreba utječu izravno na život milijun ljudi u Hrvatskoj. Osim Grada Zagreba na suglasnost ministarstvu podnose se i prostorni planovi svih županija u Hrvatskoj te općina i gradova u zaštićenom obalnom području", napisala je bivša ministrica graditeljstva i prostornog uređenja.

