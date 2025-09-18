Ministar tvrdi da su stambeno zbrinuli 25.000 građana, stigla mu kritika: "Koga? One koji imaju pet, šest, deset nekretnina?"

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je u četvrtak u Hrvatskom saboru kako je u protekle 22 godine država na potpomognutim područjima, tj. onima ratom pogođenima i demografski ugroženima, stambeno zbrinula 25.000 građana, odnosno njihovih obitelji.

"Dakle, 25.000 naših sugrađana, odnosno njihovih obitelji je kroz ovaj i prethodni zakon stambeno zbrinuto na područjima posebne državne skrbi, na način da je za 14.000 obitelji, kućanstava riješeno stambeno pitanje, a njih 11.000 je u priuštivom najmu", rekao je Bačić predstavljajući Saboru novi model stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima, kojim se uvodi i mogućnost otkupa neuseljivog stana u državnom vlasništvu.

Taj model donose izmjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima koje su zastupnici HDZ-a redom hvalili, a oporba iskazala zadršku.

"Te izmjene su samo šminkanje mrtvaca koji se pokazao neefikasan", ocijenio je Ante Kujundžić (Most), pitajući se hoće li novi model uistinu koristiti onima koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili onima koji već imaju pet, šest, deset nekretnina.

Mažar: Za stan od 50 "kvadrata" mjesečno 18 eura

Dijametralno suprotno na izmjene gleda Nikola Mažar (HDZ) i tvrdi da da se ne radi o "mrtvacu", nego da izmjene donose svjetlo u potpomognuta područja.

Taj "mrtvac" građanima i mladim obiteljima omogućuje da u državnim stanovima žive po zaštićenoj najamnini od 36 centi po četvornom metru, što znači da se za stan od 50 "kvadrata" plaća mjesečna najamnina od 18 eura, istaknuo je.

Ivana Marković (SDP) tvrdi da država ne vodi detaljan popis nekretnina i stanova u svom vlasništvu te pita zašto resorno ministarstvo ne poveže sustav dodjele stanova s osiguranjem deficitarnih kadrova, kakvi su oni u zdravstvu.

Bačić joj odgovara kako sve stambene jedince koje država gradi na potpomognutim područjima podrazumijevaju osiguravanje "kadrovskih stanova". "Otvorio sam brojne zgrade, a u svakoj od njih bila su dva, tri, četiri stana koje općine i gradovi predviđaju za te kadrove", kazao je.

Izmjenama koje Vlada predlaže stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima bit će moguće i kroz otkup, a ne samo najam neuseljivog stana u državnom vlasništvu.

Tu je i darovanje građevnog materijala za popravak stana na zadnjoj etaži ili potkrovlju etažirane obiteljske kuće.

Izjednačava se i iznos najamnine, na 36 centi po četvornom metru. Prosječna je najamnina od 8 do 10 eura, šest ili sedam, a ova će biti 36 centi po četvornom metru, dakle 20 do 30 puta ispod medijalne, rekao je Bačić.

Naveo je i kako se mijenja rok prebivanja za stjecanje prava na otkup ili darovanje - pet godina ako je zgrada obnovljena sredstvima iz državnog, a deset ako je obnovljena sredstvima iz europskih fondova.

Stambeno zbrinjavanje i za hrvatske useljenike

"Produžili smo rok zabrane otuđenja stambenih jedinica s tri na pet godina, time želimo smanjiti mogućnost preprodaje", naglasio je.

Omogućuje se i stambeno zbrinjavanje hrvatskih useljenika i njihovih potomaka koji se vide na potpomognutim područjima, a proširuju se mogućnosti zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji.

"Do sada je to vrijedilo samo za osobe s pravomoćnom presudom, sada će se i osobe s nepravomoćnom presudom moći stambeno zbrinuti", istaknuo je Bačić.

Naveo je i kako će se bivšim nositeljima stanarskog prava umjesto stana ponuditi novčani iznos, po modelu sličnom onome za zaštićene najmoprimce.

Hrvatska, odgovorio je ministar HDZ-ovu Dariju Pušiću, vodi brigu i o Hrvatima u BiH, pa je, otkad se provodi Vladin program pomoći za stambeno zbrinjavanje, darovanjem građevinskog materijala u BiH obnovljeno 3000 stambenih jedinica.

"Pored toga, u nekoliko smo godina proveli program kojim pomažemo Hrvatima za razne gospodarske aktivnosti, a gradovima i općinama za razne komunalne aktivnosti. I ove smo godine osigurali 4,7 milijuna eura, od toga pola milijuna eura za građevinski materijal za 50 obiteljskih kuća", rekao je Bačić.