FOTO Zar opet? Ni ovaj vozač nije računao na radove na tramvajskoj pruzi

Automobil propao između tračnica kod Glavnog kolodvora - 1Foto:
Snimio čitatelj
Automobil propao između tračnica kod Glavnog kolodvora - 2Foto:
Snimio čitatelj
Na toj se trasi ovih dana izvode radovi no vozač automobila zadarskih registracija očito s time nije bio upoznat te je izazvao zastoj u tramvajskom prometu.
Automobil propao između tračnica kod Glavnog kolodvora - 3Foto:
Snimio čitatelj
Automobil propao između tračnica kod Glavnog kolodvora - 4Foto:
Snimio čitatelj
Nije ovo prvi takav slučaj – slična situacija dogodila se i u rujnu na gotovo istom mjestu kada je jedan automobil također upao u rupu. Tramvaji nekoliko sati nisu mogli prometovati rutom sve dok vozilo nije izvučeno i prolaz oslobođen.