FOTO Zar opet? Ni ovaj vozač nije računao na radove na tramvajskoj pruzi

U subotu navečer na tramvajskoj pruzi između Trga kralja Tomislava i Starčevićeva trga zaglavio je automobil koji je upao u rupu između tračnica.

Automobil propao između tračnica kod Glavnog kolodvora - 1 Foto: Snimio čitatelj

Automobil propao između tračnica kod Glavnog kolodvora - 2 Foto: Snimio čitatelj

Na toj se trasi ovih dana izvode radovi no vozač automobila zadarskih registracija očito s time nije bio upoznat te je izazvao zastoj u tramvajskom prometu.

Automobil propao između tračnica kod Glavnog kolodvora - 3 Foto: Snimio čitatelj

Automobil propao između tračnica kod Glavnog kolodvora - 4 Foto: Snimio čitatelj

Nije ovo prvi takav slučaj – slična situacija dogodila se i u rujnu na gotovo istom mjestu kada je jedan automobil također upao u rupu. Tramvaji nekoliko sati nisu mogli prometovati rutom sve dok vozilo nije izvučeno i prolaz oslobođen.