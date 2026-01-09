Ovo je moćno oružje kojim je Rusija napala Ukrajinu! Putuje 10 puta brže od zvuka, a nemoguće ga je presresti

Nekoliko sati nakon što je u studenom 2024. godine izveden snažan napad na ukrajinski grad Dnipro, ruski predsjednik Vladimir Putin u televizijskom je obraćanju rekao da je Rusija lansirala "novi konvencionalni projektil srednjeg dometa" s kodnim imenom Orešnik, što na ruskom znači lijeska.

Putin je ustvrdio da je oružje putovalo brzinom Mach 10, odnosno 2,5 – 3 kilometra u sekundi, što je 10 puta brže od brzine zvuka, te dodao da "trenutačno ne postoji način za suprotstavljanje tom oružju".

Dan nakon napada visokim je ruskim dužnosnicima rekao je da će se testiranja projektila nastaviti "i u borbenim uvjetima". To se sinoć i dogodilo kada su ruske snage upotrijebile Orešnik u masovnom napadu na kritične ukrajinske mete.

Što je Orešnik?

Ako je Putinova tvrdnja o brzini istinita, projektil je na gornjoj granici hipersonične brzine, a malo je sustava koji to mogu postići. Brzina je važna jer obrambena vojska ima manje vremena za reakciju.

Balistički projektil obično stiže do cilja slijedeći lučnu putanju visoko u atmosferu i sličnu putanju kada ide prema dolje, odnosno prema meti.

Russia fires Oreshnik hypersonic missile at Lviv, first confirmed strike in western Ukraine



Mayor confirms 6 explosions targeting infrastructure near Poland 🅱️order



Hypersonic IRBM traveled 1,500km in 7 minutes at Mach 10



No air defense can intercept this weapon system pic.twitter.com/wZE2X8YFYz — Boi Agent One (@boiagentone) January 8, 2026

No, kako se spušta, dobiva na brzini, a kinetička energija daje mu više mogućnosti. To mu omogućuje manevriranje prema cilju – izvođenjem svojevrsnih obrambenih trzaja – što presretanje sustavima protuzračne obrane (poput američkog sustava Patriot, koji koristi Ukrajina) čini posebno teškim.

To, naravno, nije novost za vojske koje se moraju braniti od takvih prijetnji, ali što je brzina veća, to je obrana teža, zbog čega ju je Putin vjerojatno i naglasio.

Koji je domet Orešnika?

Ruski vojni stručnjak Ilja Kramnik rekao je proruskim novinama Izvestija da se domet projektila vjerojatno nalazi na gornjoj granici projektila srednjeg dometa.

"Vjerojatno se radi o novoj generaciji ruskih projektila srednjeg dometa s dometom od 2500 do 3000 km i potencijalnim povećanjem do 5000 km, ali ne o interkontinentalnom projektilu", objasnio je, prenosi BBC.

To znači da je Orešniku u dometu cijela Europa, ali ne i SAD.

Koliko je učinkovit?

Vojni analitičar Vladislav Šurigin rekao je za Izvestiju da je Orešnik sposoban svladati sve postojeće moderne sustave proturaketne obrane. Također može uništiti dobro zaštićene bunkere na velikim dubinama.

Drugi ruski analitičar, Igor Koroččenko, rekao je novinskoj agenciji Tass da projektil ima više neovisno navođenih bojevih glava dodajući da je "gotovo istodobni dolazak bojevih glava na cilj" iznimno učinkovit.

🇷🇺🇺🇦 The sky in Lviv is glowing different colors following the Russian Oreshnik strike. pic.twitter.com/NrcvDCJ04m — Heyman_101 (@SU_57R) January 9, 2026

Justin Crump, izvršni direktor i osnivač savjetodavne tvrtke za procjenu rizika Sibylline, rekao je za BBC Verify da je projektil ozbiljna ugroza za ukrajinsku protuzračnu obranu.

"Ruski balistički projektili kratkog dometa bili su jedna od snažnijih prijetnji Ukrajini u ovom sukobu. Brži i napredniji sustavi dižu tu prijetnju na novu razinu", zaključio je.