Sjajno otkriće na jugu Hrvatske! Stručnjaci iz raznih krajeva svijeta ne skrivaju oduševljenje

Arheolozi opet imaju sjajna otkrića. Dosadašnji nalazi jasno upućuju na to da je Odisejev otok bio važna stanica na trgovačkim putevima. Koje sve tajne skriva more, protekla dva tjedna otkrivaju arheolozi u sklopu istraživanja podmorja u Polačama na Mljetu.

Riječ je o prostoru ispred palače iz kasne antike, stilom slične onoj Dioklecijanovoj u Splitu. Posljednji put ovaj se lokalitet podrobnije promatralo prije 50-ak godina.

"70-ih godina su locirane određene potonule strukture arhitekture, a ovo je prvo pravo istraživanje čiji je cilj utvrditi tehniku gradnje tog pristaništa, mola koji smo našli i ribnjaka za koji se dosad nije znalo, i usporediti ga s tehnikama gradnje palače i utvrditi je li riječ o istom periodu ili postoje druge informacije“, rekao je Igor Miholjek, voditelj istraživanja iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Okupili su se arheolozi i iz Slovačke i Njemačke, entuzijazma ne nedostaje.

"Nemamo dobre uvjete u našim vodama i prilika je za naše studente da uče više o tehnikama dokumentiranja i podvodnoj arheologiji, rekla je Miroslava Danova sa Sveučilišta Trnava.

"Iznenađeni smo količinom posuđa koje smo našli i ostacima Rimskog Carstva na ovom području, rekao je Martin Goldammer iz Njemačkog društva za promociju podvodne arheologije.

Cilj istraživanja koje je počelo još prošle godine, a sad je nastavljeno, zapravo je saznati što više o životu stanovnika Mljeta iz primjerice 5. i 6. stoljeća.

"Najčešće su to odbačeni predmeti koji su došli brodom ili trgovinom, riječ je većinom o amforama, a nama je to bitno jer možemo datirati i odrediti odakle je to dolazilo. Trgovina je postojala u to vrijeme i to nam je dokaz da je Mljet bio na putu između istoka i zapada“, rekao je Miholjek.

Svi predmeti pažljivo su izvađeni iz mora, ali dug je put do njihova izlaganja javnosti.

"Oni će sada biti šest mjeseci do godinu dana u slatkoj vodi nakon čega naši restauratori rade svoje – rekonstruiraju, konsolidiraju, ako je moguće rekonstruiraju cijele predmete i nakon toga nadamo se slijedi prezentacija jer je taj public outreach zapravo sukus našeg posla“, rekao je Pavle Dugonjić, voditelj Odjela za podvodnu arheologiju.

Istraživanje će se nastaviti sljedeće godine, a cilj je povezati ono što su dosad arheolozi uspjeli pronaći s ostalim, još neistraženim dijelovima podmorja.

