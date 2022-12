Ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala je s hrvatskim Argentincima i argentinskim Hrvatima. Jedan igra u HNL-u, drugi je zastupnik u Saboru, treći ugostitelj. Priču donosi reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić

Jedan je argentinski nogometaš u dresu NK Osijeka. Drugi je Argentinac koji je došao u Split kako bi otvorio restoran s njihovom tradicionalnom hranom. A treći je hrvatski političar koji je rođen u Buenos Airesu te je u Argentini živio 32 godine. Dvojica ne kriju za koga će sutra navijati.

"Ne, nema dvojbe. Uvijek navijam za Hrvatsku, a za Argentinu navijam uvijek osim kada igra protiv Hrvatske", kazao je HDZ-ov Davor Ivo Stier.

"Ja sam živio 22 godine u Argentini, a 4 godine ovdje pa malo više onda za Argentinu ali Hrvatska je isto strast", poručio je ugostitelj Santiago Nieto.

Argentinac Ramon Mierez ima hrvatske korijene još od prabake, a i kći mu je rođena u Hrvatskoj, no na pitanje za koga će navijati, odgovara nogometnim rječnikom.

"Siguran sam da će biti lijepa utakmica. Obje reprezentacije imaju vrhunske igrače. Bit će to pravi spektakl. Nadam se da će pobijediti bolji", kazao je Ramon te otkriva tajnu kako pobijediti Argentinu, premda, to i nije baš neka tajna.

"Sve se vrti oko Messija. On je 'motor pokretač' ekipe. Ako je on na 100 posto, onda će biti doista teško pobijediti Argentinu, ali ako ga hrvatski igrači uspiju zaustaviti, onda to može biti recept za pobjedu", rekao je Ramon.

Stier: "Nogomet je u Argentini gotovo kao religija"

"Nogomet je u Argentini gotovo kao religija tako da će sigurno svi gledati. Tamo se sve zaustavlja kada igra reprezentacija", pojasnio je Stier.

Za koju govore da je i dalje prati "božja ruka" Diego Armando Maradona. Njegov duh, smatraju, može Messija i društvo voditi do titule, ali duh hrvatske reprezentacije je duh zajedništva. To smatraju najvećom prednosti.

"Pratim hrvatsku reprezentaciju. Pogledao sam utakmice protiv Japana i Brazila. Obiteljski duh i zajedništvo krasi reprezentaciju i to mi se doista sviđa. To je velika snaga Hrvatske. Zahvaljujući tomu su postigli ovaj sjajni rezultat", smatra Ramon a Stier dodaje da u sportu uvijek morate biti motivirani kao i u svakom poslu, a kada vas vodi ljubav prema domovini i svom narodu, to je, kaže, dodatna motivacija.

"Mi želimo da ljudi, Hrvati i Argentinci dolaze ovdje i da širimo atmosferu zajedništva. Ne želimo biti Argentinci protiv Hrvata to nema smisla. Sport je za podijeliti strast a ne za borbu", poručio je ugostitelj Santiago.

Sutra nas ipak očekuje borba, ali samo na – nogometnom terenu.

