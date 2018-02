U utorak navečer odjeknula je informacija da je Ante Ramljak ponudio ostavku predsjedniku Vlade na dužnost Vladina povjerenika za Agrokor. Očekuje se kako će se tijekom srijede rasplesti klupko oko afere Agrokor.

11:00 "Imate nekih situacija u životu koje su 'win-win', a postoje situacije koje su 'lose-lose'. Ova situacija u životu 'lose-lose' je vezana uz našeg premijera Andreja Plenkovića. Kada preuzmete odgovornost i budete premijer jedne države, odnosno predsjednik jedne vlade, onda morate preuzeti odgovornost za slikanje, i za lijepe stvari i za ružne stvari. Jednako tako trebate predvidjeti nekoliko scenarija.

U ovom scenariju ništa neće biti dobro.Ramljak je zapravo preuzeo odgovornost premijera, koji je imao dva tjedna da nešto kaže i odluči, a on se sada našao da zapravo sanira štetu i sanirat će je", komentirala je Mrak Taritaš na upit novinara na Glas-ovoj konferenciji za novinare uoči sjednice zagrebačke Skupštine.

10:45 Ministar financija Zdravko Marić kazao je kako "najnovija kriza u Agrokoru nema nikakvog rizika za financijski sustav". Nade Murganić, kazao je reporter nove TV Mislav Bago, nema.

10:35 U zgradu Vlade počeli su dolaziti i ministri jer se danas održava uži kabinet Vlade, ali nitko ne želi davati izjave.

10:30 Ante Ramljak oglasio se o razlozima ostavke. Više pročitajte ovdje.

10:25 - Reporter Nove TV Mislav Bago javio se ispred Banskih dvora. "Premijer Plenković od jutra sa svojom najbližom suradnicom Martinom Dalić traži nasljednika Anti Ramljaku za mjesto vladina povjerenika za Agrokor. U najdelikatnijem trenutku, kada se treba postići nagodba u Agrokoru, Ante Ramljak je poslao pismo i dao neopozivu ostavku na dužnost glavnog vladinog povjerenika. Uslijedilo je to nakon 15 dana velikih pritisaka i na Ramljaka, ali i na premijera Plenkovića i Martinu Dalić nakon što su objavljeni ugovori o konzultantskim uslugama koje je davala firma u kojoj je radio Ante Ramljak prije nego je prešao u Agrokor. Ti iznosi su bili 250 tisuća kuna tjedno ili milijun kuna na mjesečnoj razini. Ante Ramljak odlazi s tog mjesta, a Vlada mora naći povjerenika. Premijer Plenković trebao bi se sa potpredsjednicom Vlade obraitti javnosti tijekom dana. Naravno da će se obratiti tek onda kada nađu osobu koja je spremna sada u gotovo 89. minuti ući u proces restrukturiranja. 10. travnja završava po zakonu proces restrukturiranja no još prošlog tjedna Ante Ramljak i potpredsjednica Dalić dali su do znanja, iako nisu znali da jedan od njih više neće biti na toj funkciji, da je sasvim izvjesno da će tek 10. srpnja završiti priča o slučaju Agrokor", rekao je Mislav Bago.

10:20 Pojavio se neslužbeni popis osoba koje bi mogle zamijeniti Ramljaka. Više pročitajte ovdje.

10:15 - Obustavljeno je trgovanje dionicama Agrokorovih tvrtki na Zagrebačkoj burzi. Više pročitajte ovdje.

09:07 - Premijer Andrej Plenković i Martina Dalić stigli su u Vladu, javlja N1.

Ante Ramljak podnio ostavku, danas bismo trebali doznati što planira Vlada

"Sutra ćete sve doznati", odgovorila je u utorak navečer Martina Dalić na pitanje je li Ante Ramljak podnio ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika za Agrokor. Mediji su kasno sinoć izvijestili da je Ramljak već podnio neopozivu ostavku.

A na odlazak s mjesta izvanrednog povjerenika odlučio se zbog stalnih napada i pritisaka. Danas bi trebala biti poznata i formalna odluka Vlade te daljnji plan.

Podsjetimo, u večernjim satima u utorak održan je sastanak u Vladi. Iz zgrade Banskih dvora na stražnji izlaz iza 21 sat izašao je Ramljak. Oko 22 sata Banske dvore napustili su i premijer Andrej Plenković te potpredsjednica Vlade Martina Dalić.

Dalić nije htjela odgovoriti na pitanje koja je njezina politička sudbina, a upitana je li Ramljak podnio ostavku, rekla je: ''Sve ćete doznati sutra''.

Članica privremenog vjerovničkog vijeća Marica Vidaković u utorak nije htjela komentirati situaciju, ali ako izvanredni povjerenik za Agrokor podnese ostavku, rekla je, već će u srijedu ujutro izaći u javnost priopćenjem.

Najvažnije je kako će reagirati vjerovnici i dobavljači

A što znači ostavka Vladina povjerenika za proces restrukturiranja koji je ušao u završnu fazu ?

"Cijeli proces restruktiriranja Agrokora se usložnjava. Ono što je u ovom trenutku najvažnije je što i kako će vjerovnici i svi ostali dobavljači u Agrokoru reagirati. Naime, oni trebaju dati svoju suglasnost, a Vlada Trgovačkom sudu treba poslati ime novog Vladinog povjerenika. To može trajati nekoliko sati, ali i nekoliko dana.

Sasvim je jasno da cijeli proces spašavanja Agrokora neće završiti u travnju, nego u srpnju. Ali isto tako je pitanje na koji način će dobavljači reagirati. Vlada, ali i novi Vladin povjerenik ako on dođe moraju dati jamstva da će se sve nastaviti svojim tijekom.

Proces restrukturiranja došao je u završnu fazu nagodbe. Najgora bi bila situacija da dobavljači, njih gotovo 4000 za Konzum u ovome trenutku počnu obustavljati dostavu svoje hrane ili potrepština.

U tom slučaju scenarij bi bio vrlo sličan onome koji smo imali u travnju prošle godine, a to su prazne police Konzuma. To su naravno crni scenariji koje ne želimo prognozirati.

U ovom trenutku čeka se premijer Plenković koji treba donijeti konačnu odluku", kaže reporter Nove TV Mislav Bago.

250.000 kuna na tjedan za usluge

Dva tjedna čeka se stav Andreja Plenkovića o aferi Savjetnici. Ramljak je prije dva tjedna svu dokumentaciju o savjetnicima donio premijeru Plenkoviću koji je naredio, analizu. Uslijedilo je to nakon izbijanja afere u kojoj je otkriveno da je jedan od podizvođača i tvrtka u kojoj je Ramljak radio prije preuzimanja funkcije.



Po istim inormacijama tvrtka je dobivala 250.000 kuna na tjedan za usluge. Zadnjih dana premijer Plenković nije se želio službeno očitovati o ugovorima.



Ante Ramljak za izvanrednog je povjerenika došao 10. travnja prošle godine. Istoga dana ove godine, po Lex Agrokoru, istječe rok za postizanje nagodbe s vjerovnicima, no prošlog je tjedna potvrđeno da će od suda biti zatraženo produljenje roka za nagodbu do 10. srpnja.