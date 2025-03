Sve vrste otpada na jednom mjestu - Resniku.



"Neću odustat ni milimetar, ovo je ta lokacija, ovo je ta tehnologija! Kada će se otvoriti ovaj centar tada će se zatvoriti Jakuševac", poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Izgradnju će financirati Grad kreditom. Plan je da u Resniku bude kompostana, sortirnica i centar za miješani otpad koji će dolaziti iz Zagreba, ali i Zagrebačke županije.

Resničani ne žele život kraj smeća.



"U Resniku se nalaze poljoprivredna zemljišta s kojih svi jedemo, svi trgovački centri, sve tržnice Grada Zagreba se opskrbljuju od tuda, svi bi se trebali zapitati kad sjednemo za stol što jedemo i poručiti Tomaševiću da mu ovo neće tako lako proći, neka se ne igra sa zdravljem naše djece, naše unučadi", poručuje Resničanka Maja Maras.

Tomašević uvjerava - neće biti smrada ni štetnog utjecaja. Ali službena studija utjecaja na okoliš još se ne zna. Iz resornog Ministarstva na naš upit odgovaraju da je studija kod njih još na razmatranju.

Ako sve bude prema planu izgradnja treba početi iduće godine u 10 mjesecu, a završetak je planiran 2028. godine. Uz sva postrojenja moguća je i spalionica protiv koje je u Bandićevo vrijeme Tomašević i sam prosvjedovao.

"Ja sam bio protiv spalionionice od 400 tisuća tona, mi sada na odlaglaštu Jakuševec odlažemo manje od 200 tona. Plan bivše vlasti je bio da naprave još već spalionicu", brani se gradonačelnik.

Iz Resnika mu poručuju borba tek počinje. Od prosvjeda ne odustaju.

"Vrlo smo iznenađeni reakcijom Tomaševića, njegova nije niti prva niti zadnja, vrlo smo iznenađeni da on potvrđuje sve to protiv čega je bio i protiv čega se borio s nama i lažno plasira vijesti u medije da je to riješnje bez kojeg se Jakuševac ne može zatvoriti. To će biti još jedan gori daleko veći Frankenstein nego Jakuševec", poručuje Branka Genzić-Horvat, predsjednica Udruge Resnik.

U Hrvatskoj su do sada otvorena tri Centra za gospodarenje otpadom. Od kad su izgrađeni u Puli i Rijeci mira nema, građani prosvjeduju zbog smrada. U Šibeniku nema takvih problema. Tomašević uvjerava da ni u Zagrebu neće biti jer će u Resniku biti najmodernija tehnologija.

Pročitajte i ovo Dobro je znati Uskoro promjena u obračunu struje: Pripazite, zbog ovoga vam račun može biti i dvostruko veći

Pročitajte i ovo Mogu birati uvjete Očajnički traže radnike, plaće idu i iznad dvije tisuće eura! "Nudimo puno benefita"

Pročitajte i ovo Nestalo i njihovo vozilo Uzbuna uz granicu s Bjelorusijom! Nestali američki vojnici, NATO potvrdio najgoru vijest