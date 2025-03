Čak šest lokacija u jedno jutro ugurao je premijer. Raspored po starim navikama, no neke nove izmjene ipak su tu jer prvi je radni dan nakon zahvata zbog povremenog poremećaja srčanog ritma. Umjesto lifta koji ga je čekao, otišao je stepenicama, a nije pristao ni na platu koju su mu nudili.



Uz Plenkovića je u ponedjeljak bila i ministrica zdravstva kojoj je jedna stvar posebno draga. "Dobro izgleda, dobro se osjeća, neka tako i ostane. Premijer koristi usluge zdravstvenog sustava, brine o svom zdravlju pa bi to nekako bila poruka da svi brinemo i budemo zdravi jer jedino tako možemo ići naprijed", rekla je Irena Hrstić.



Zahvat je odrađen u petak navečer. Zašto – objasnio je premijer. "Mi smo ovo sve planirali prije, kao što smo i ono planirali da bude u petak navečer, nakon radnog vremena, da se subota, kad se ne radi, provede u bolnici, da dođem sebi", poručio je.



Pa je, uz jutro u Zagrebu, večer proveo u Varaždinu. Do kraja tjedna nastavlja obilazak lokalnih stranačkih organizacija, a u planu je i odlazak u Bruxelles.

