Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš optužila je u utorak zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da je zadužio građane u ovoj godini za 1,09 milijardi kuna koje će, kaže, otplaćivati naša djeca i unuci.

"Izvješće o gradu gradonačelnika za prvih šest mjeseci ove godine ima 266 stranica i kada to čitate, čitate da je realizacija bila nula, no dodatno piše 'Ali se priprema'. I tako se grad cijelo vrijeme priprema, a paralelno s time gradonačelnik je uspio u ovoj godini zadužiti Zagreb i sve nas za 1,09 milijardi kuna", kazala je Anka Mrak-Taritaš na konferenciji za novinare uoči sutrašnje sjednice Skupštine.

Gradonačelnik se, kaže, igra proračunom i misli da papir sve trpi. Podsjetila je da je kreditno zaduženje u vrijeme izglasavanja proračuna za 2019. bilo nešto više od 370 milijuna kuna, a jamstva pravnim osobama 50 milijuna kuna.

500 milijuna kuna zaduženja

U ožujku je jamstvo iznosilo 25 milijuna kuna, kod HBOR-a se gradonačelnik zadužio za 161 milijun kuna, u lipnju je novo zaduženje iznosilo 350 milijuna kuna, u srpnju je kredit kod Erste banke iznosio 150 milijuna kuna plus 12 milijuna kuna za Zagrebački velesajam, nabrajala je.

Na ovoj Skupštini, naglašava Mrak-Taritaš, imamo ponovno novu odluku od 500 milijuna kuna zaduženja. "Kad se to sve zbroji, dođete do 1,09 milijardi kuna. To je u ovom trenutku gospodin gradonačelnik zadužio građane i pritom nije niti oko trepnuo. Netko će to otplatiti – naša djeca i unuci", zaključila je čelnica GLAS-a.

Odgovornost je na premijeru

Referirajući se na to što je Grad prihvatio 17 posto primjedbi na GUP Zagreba te što se unatoč najavama gradonačelnika to neće naći na ovoj sjednice Skupštine, Mrak-Taritaš je ustvrdila da su oni koji znaju kada će se o njemu odlučivati Bandić i premijer Andrej Plenković.

"Odgovornost za GUP i sve zajedno u konačnici je Plenkovićeva. Vi znate da je to jedna stabilna koalicija i sve ove stvari koje gradonačelnik radi - radi u kontekstu toga da dobije potrebne ruke HDZ-a za donošenje GUP-a", rekla je.

Jedna od točaka na sjednici Skupštine jest Prijedlog strategije demografskog razvoja Grada Zagreba za razdoblje od 2019. do 2031., a gradski zastupnik Stanko Kordić ustvrdio je kako je jedan od ključnih problema te strategije to što nije donesena nacionalna strategija pa se ova gradska nema u što uklopiti.

Nekoliko je ključnih problema koje ova zagrebačka strategija ne uspijeva pomiriti, kaže. Mjera roditelja odgojitelja potiče snažne kontroverze i u ovoj se to strategiji najbolje vidi.

"Dok se jednom mjerom, primjerice potiče široki obuhvat sve djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, drugom se mjerom praktički izvlači djecu iz vrtića. Dok se jednom mjerom potiče žensko poduzetništvo, drugom se brani ženama da rade", ističe Koridić.

Loše gospodarenje gradskom imovinom

U GLAS-u smatraju da s obzirom na to da se veća sada dvije trećine ukupnih sredstava troši za mjere roditelja odgojitelja i ta sredstva rastu, da za provođenje ovih drugih mjera neće preostati ništa.

Gradska zastupnica Sonja König osvrnula se na Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba, koje će se naći na dnevnom redu sjednice Skupštine, a "pokazuje kako se dobro ne upravlja ogromnom gradskom imovinom".

Izvješće pokazuje da među gradskom imovinom postoji 866 stanova koji se koriste bez ikakve valjane pravne osnove, odnosno u njima živi netko tko na to nema nikakvo pravo i za koga troškove plaća grad, odnosno svi mi.

Što se tiče poslovnih prostora, navela je da izvješće pokazuje da se bespravno koristi njih 278, a da ih je 349 potpuno prazno. Pozvala je gradonačelnika da te poslovne prostore koji su dugo prazni da na korištenje za neku simboličnu cijenu kako bi ih se popunilo, kao i da donese strategiju upravljanja gradskom imovinom. (Hina)