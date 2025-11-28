Obavijesti Foto Video Pretražite
SNIMLJEN S KUVERTOM

Mikuliću policija oduzela svo lovačko oružje, a HDZ njegovo glavno 'oružje': "Pokrećemo proces zamrzavanja članstva u stranci"

Piše Josipa Krajinović/DNEVNIK.hr, 28. studenoga 2025.
Mikulić na USKOK-u
Mikulić na USKOK-u Foto: DNEVNIK.hr
Nakon što je jučer uhićen zbog sumnji da je primio mito, sada već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić danas se suočio s optužbama koje mu se stavljaju na teret. Cijeli dan trajali su pretresi lokacija na kojima žive i rade Mikulić i trojica njegovih suokrivljenika, a u popodnevnim satima su dovedeni u prostorije USKOK-a na ispitivanje. Mikulić, inače bivši šef zagrebačkog HDZ-a, tijekom dana je primio i još jednu lošu vijest. Njegovo članstvo u stranci ekspresno je - zamrznuto.
