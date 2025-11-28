Mikuliću policija oduzela svo lovačko oružje, a HDZ njegovo glavno 'oružje': "Pokrećemo proces zamrzavanja članstva u stranci"

Sad već bivši glavni državni inspektor kasno poslijepodne stigao je na ispitivanje na USKOK. Sve to nakon noći provedene u policijskom pritvoru i nakon uhićenja koje mu je prekinulo uživanje u lovu kod Kostajnice.

U njegovu domu pretraživali su i izuzeli sve što može biti dokaz da je počinio kazneno djelo. Među ostalim, odnijeli su i kolekciju oružja.

Noć je proveo u policijskom pritvoru, a u jutarnje sate daveli su ga i na pretrage ureda, u Državni inspektorat. Ostao je bez funkcije, članstvo u HDZ-u stavljeno u mirovanje.



"Gospodin Andrija Mikulić je razriješen dužnosti Glavnog državnog inspektora, gradska organizacija HDZ-a će pokrenuti stegovni postupak i zamrznuti članstvo gosp. Mikuliću, pošto je on običan član, nema nikakve stranačke dužnosti na nivou stranke grada Zagreba", pojasnio je Ivan Matijević, predsjednik zagrebačkog HDZ-a

Uz Mikulića, uhićena su dvojica direktora kamenoloma te Dragan Krasić, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva. Uskok Mikulića, kako doznajemo tereti da je uzeo mito, kako nekoliko kamenoloma ne bi imalo problema s inspekcijskim nadzorom.

Snimljen je kako predaje žutu kuvertu Krasiću. Pod mjerama praćenja i prisluškivanja, doznajemo, Mikulić je više od godinu dana. A priča je krenula od afere s otpadom.

Više o tome pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.