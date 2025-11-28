Relikvije blaženog Alojzija Stepinca stižu u Krašić: "Želimo pokazati da smo dostojni toga"

Relikvije blaženog Alojzija Stepinca stižu u Krašić. Ondje će biti prenesene sa zagrebačkog Kaptola, a u Krašiću ostaju tijekom cijele Jubilarne godine.

"Naš Krašić i cijela naša zajednica nije samo mjesto gdje je Alojzije Stepinac trpio, nego je i izvor njegove snage. Mi sada želimo pokazati da smo dostojni toga, da smo domaćin takvom jednom povijesnom događaju", napomenula je Maja Štajcer, načelnica Općine Krašić.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša pozvao je vjernike na hodočašće pa se u Krašiću sutra očekuju tisuće vjernika i u tijeku su posljednje pripreme.

"To je velika milost, da nakon 65 godina kardinal, njegovi ostaci, njegove relikvije dolaze ovdje u Krašić. Pripreme su u tijeku, svi su uzbuđeni, svi iščekuju", rekla je sestra Gabrijela iz Krašića.