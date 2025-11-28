Ispitivanje Mikulića još uvijek traje: "Nakon ovoga sve ide na sud"

Reporterka Anja Perković je tijekom javljanja uživo u Dnevnik Nove TV rekla da još uvijek traju ispitivanja bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i drugih osumnjičenika.

"USKOK Mikulića i još tri osobe tereti za koruptivna kaznena djela i za mito. Neslužbeno, Mikulić se na meti istražitelja našao za vrijeme afere s ilegalnim otpadom, a sumnja se da je pogodovao kamenolomima i za to primao mito", objasnila je.

"Riječ je o iznosima većim o 100.000 eura, a sumnja se da je Mikulić svoj dio dobio u dva navrata – po 50 i 70 tisuća eura. Mikulić je pod mjerama bio duže od godinu dana. Prisluškivalo ga se i pratilo. Kada završe ispitivanja trebalo bi biti poznato više detalja, a onda cijeli slučaj ide na sud", dodala je reporterka.