Još jedan dan i bit će točno šest godina otkako je Andrej Plenković premijer. Uoči te obljetnice Saboru će podnijeti Izvješće o radu Vlade i predstaviti program za drugu polovicu njezina mandata. Oporba mu navodno kani pomutiti slavlje u parlamentu, a s obzirom na to da je već drugi put odbio ukazati se pred Antikorupcijskim vijećem oko Ine.

Da premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković neće doći na sjednicu Antikorupcijskog vijeća u Sabor, ponovio je više puta, a opetovao i večer ranije.

Sjednica Vijeća zakazana je za 11 sati, a u to vrijeme Plenković bi se trebao obratiti Vrhovnom vijeću Ukrajine. U podne stiže na drugu stranu Markova trga, ali da bi Saboru podnio Izvješće o Vladi.



Predsjednik Vijeća Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta, uvjeren je da su Plenković i kolega mu iz HDZ-a predsjednik Sabora Gordan Jandroković raspravu o Izvješću staviti paralelno sa sjednicom Vijeća na koju je pozvan i Plenković da bi bio saslušan o poslovanju Ine isključivo zato da bi pokušali što više medijskog prostora i fokusa javnosti oduzeti Antikorupcijskom vijeću.

''Ovakvi potezi samo pokazuju koliko su očajni i prozirni'', kazao je dan ranije Grmoja nazvavši ih ''bijednim manevrima iz nemoći''.



Iz Vlade i Sabora njegove tvrdnje su odbacili. Iz Ureda šefa Sabora tvrde da parlament zasjeda u utorak samo zbog Plenkovićeve obveze u Bruxellesu, gdje putuje u srijedu kako bi dva iduća dana nazočio samitu Europskog vijeća.

Šesta godina Plenkovića na čelu Vlade samo što nije

Prema Poslovniku Sabora obveza je premijera da jednom godišnje podnese izvješće o radu Vlade zastupnicima. Termin nije propisan, a iz Vlade su, s obzirom na to će u srijedu biti šest godina otkako je Plenković na premijerskoj dužnosti, htjeli da to bude ovaj tjedan.



Čeka se reakcija oporbe, koja navodno kani, kako javlja N1, napustiti sabornicu tijekom Plenkovićeva podnošenja Izvješća.



Poslovnik Sabora ne dupušta zastupničke replike na premijerovo izvješće, o njemu može raspravljati samo predstavnik kluba u trajanju do 20 minuta, klubova ima 16, a nakon njihova izlaganja premijer ima pravo na završno izlaganje do 20 minuta.

Prije nego što u podne Plenković podnese Izvješće o radu Vlade, predstavnici zastupničkih klubova na početku sjednice u 10:30 imat će slobodne govore.

Preklapanje, zavaravanje, naklapanje?

''Imam unaprijed dogovoren termin s predsjednikom Sabora i raspravu o bitnom izvješću važnom za hrvatsku javnost, koja će trajati nekoliko sati. Prije toga, u 11 sati, imat ću video obraćanje ukrajinskoj Verhovnoj Radi, koje je također dogovoreno mjesecima ranije. Mi imamo svoju agendu, ako netko ima drukčiju – širok mu put'', poručio je Plenković nakon sinoćnje redovne sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Ponovio je da ''Antikorupcijsko vijeće nezakonito djeluje'' i nazvao ih ''egzibicionistima''.

Plenković opleo po oporbi, komentirao i neradnu nedjelju: "Napravit ćemo određene iznimke. Ti ljudi neće smjeti dobiti otkaz"

Sjednica Antikorupcijskog vijeća: Svjedočenje koje bi moglo biti neugodno za Plenkovića?



''S obzirom na to da premijer dolazi u Sabor, jasno je da mu vrijeme nije problem. Zato ako se ne pojavi na sjednici Antikorupcijskog vijeća, smatrat ću to njegovim kukavičlukom. Aktivnosti opozicije u vezi s izvješćem predsjednika Vlade ovisit će o tome je li on pronašao hrabrosti da odgovara na pitanja članova Antikorupcijskog vijeća'', rekao je Novom listu predsjednik i saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin.