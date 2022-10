Redoviti tjedni koalicijski sastanak održan je u Banskim dvorima, a ključne teme bile su gospodarska pitanja.

''Premijer Andrej Plenković i ministar financija Marko Primorac su nas upoznali s projekcijama rasta hrvatskog gospodarstva do kraja godine'', istaknuo je potpredsjednik HDZ-a i predsjednik Kluba saborskih zastupnika HDZ-a Branko Bačić u izjavi za medije nakon redovitog tjednog sastanka koalicije u Banskim dvorima.



''Hrvatska se s krizom zahvaljujući mjerama Vlade dobro nosi'', zaključeno je na sastanku, a koaliciju je Plenković upoznao i s procesom izrade Zakona o ekstraprofitu.



''Referirali smo se i na situaciju u Saboru u kojem se raspravlja o mirovinama te smo pozdravili razgovore koji se vode oko Zakona o radu sa socijalnim partnerima'', kazao je Bačić, koji je podsjetio i da će se sutra održati sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.



''Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović nas je upoznao s procesom pristupanja Schengenu te smo i u tom dijelu dosta komentirali'', kazao je.



Odgovarajući na kritike oporbe da HDZ kani spriječiti održavanje sutrašnje sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, Bačić je kazao da instituta javnog saslušanja do prije nekoliko godina uopće nije bilo.



''No, oporba se ne želi držati Poslovnika prema kojem je taj institut moguć samo na matičnim tijelima, a Vijeće to nije'', kazao je Bačić iznoseći sumnje da je riječ o zloupotrebi te je ustvrdio da ''neki žele skupljati jeftine političke poene''.



Na sutrašnjoj sjednici Vijeća oporba želi javno saslušanje premijera Plenkovića, bivšeg ministra Tomislava Ćorića, bivše zamjenice predstojnika Ureda predsjednika Vlade Tene Mišetić i bivšeg čelnika trgovačkog društva JANAF Dragana Kovačevića, a sve radi rasvjetljavanja problematike upravljanja Inom.



Iz oporbe se pozivaju na unaprjeđenje mjera iz Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine koje se odnose na poboljšanje upravljanja i sprječavanje korupcije u trgovačkim društvima i pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, osobito onih koje su od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku.

U Saboru je održan još jedan sastanak oporbe vezano uz osnivanje istražnog povjerenstva, a kane zatražiti i od saborskog Odbora za gospodarstvo održavanje sjednica na kojima bi se saslušalo i ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića.



Upitan je li ga iznenadio novi krak afere Ine u kojem se opet spominje Škugore, Bačić je rekao: ''Ne razumijem da se takve stvari uopće mogu dogoditi. Sve zajedno je neprihvatljivo, u takvim ozbiljnim tvrtkama''.



