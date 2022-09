Saborski zastupnik Mosta i predsjednik Antikorupcijskog vijeća Hrvatskog sabora Nikola Grmoja komentirao je za Dnevnik predstojeću sjednicu Vijeća. S reporterom i novinarom Dnevnika Nove TV Dinom Golešom razgovarao je o tome tko će sve biti pozvan na saslušanje te koje će tvrtke Vijeće problematizirati u budućnosti.

Odgovarajući na pitanje koga će sutra predložiti za javno saslušanje na Antikorupcijskom vijeću, Nikola Grmoja kazao je da se Vijeće prvo treba sastati, a zatim prihvatiti njegov prijedlog. "Predložit ću da od idućeg utorka krenemo sa saslušanjem glavnih aktera, dakle, članova Uprave Ine, Nadzornog odbora, bivšeg ministra Ćorića, sadašnjeg ministra FIlipovića, ali i nekih zviždača koji su nam se već obratili na Antikorupcijsko vijeće", poručio je.

"Ako to prođe, od idućeg utorka bismo sustavno počeli sa saslušanjima i vidjet ćemo gdje ćemo doći. Krenut ćemo od ovih najrecentnijih događanja pa možda dođemo sve i do 1973. kada su počele određene malverzacije u Ini, odnosno kada su postale javne", rekao je.

"Oporba u ovom vijeću ima većinu. To je jedino saborsko tijelo koje ima većinu. Imam neke potvrde, to je svojevrsna ekskluziva, određenih članova Uprave koji su spremni doći svjedočiti na Antikorupcijskom vijeću." Na pitanje reportera i voditelja Dnevnika Nove TV Dina Goleša o kojim je to članovima Uprave riječ odgovorio je da u ovom trenutku to ne bi otkrivao.

"Moguće je da pritisci prema tim ljudima postanu sve veći. Ja želim da oni dođu, a mislim da to želi i javnost, a ne da ih se na neki način odgovori od toga. Tako da, idući utorak, ako sutra sve bude u redu, prvi svjedoci će doći na javno saslušanje.

Goleša je zanimalo hoće li na saslušanje biti pozvani i mađarski članovi Uprave Ine. "Može Vijeće zvati koga hoće, ali oni se ne moraju odazvati“, rekao je Grmoja poručivši da hrvatski članovi Uprave Ine imaju obavezu svjedočiti, kako prema javnosti, tako i prema Saboru.

"Mogu pretpostaviti da je Plenković duboko upleten"

"Da sam hrvatski premijer, hrvatski bi članovi Uprave Ine u roku od 24 sata dali ostavke, a ovdje vidimo da Andrej Plenković ima problem s tim“, rekao je izrazivši čuđenje kako je to moguće, posebno ako se uzme u obzir o kojim je ljudima riječ, spomenuvši pritom i Niku Dalića, supruga Martine Dalić koja sjedi u Upravi Podravke."Ima načina da ih se prisili na određene poteze. Mogu pretpostaviti da je razlog zašto ih Andrej Plenković ne želi poslušati taj što je i sam duboko upleten", ustvrdio je.

Grmoja je dodao da će Antikorupcijsko vijeće problematizirati i druge tvrtke, a ne samo Inu. "Akcijski plan za borbu protiv korupcije tiče se svih javnih tvrtki ili onih u kojima država ima udio, ali sad ćemo se fokusirati na Inu“, zaključio je.

