Kandidacijski status Ukrajine za članstvo u Euopskoj uniji (EU), stav o kandidacijskom statusu BiH i uvođenje eura u Hrvatsku teme su o kojima se razgoaralo na redovitom tjednom sastanku vladajuće koalicije u Banskim dvorima.

''Ministar vanjskih i europskih poslova upoznao nas je na sastanku sa svim tehničkim postupcima, protokolom oko uvođenja eura'', kazao je predsjednik Kluba HDZ-ovih zastupnika u Saboru Branko Bačić u izjavi za medije nakon sastanka.

Istaknuo je i da ih je premijer Andrej Plenković upoznao s detaljima i aktivnostima oko ulaska u Schengen, kojemu bi Hrvatska trebala pristupiti od 1. siječnja 2023. godine. Riječ je o odluci vezanoj za cestovni promet, a od ožujka i za zračni promet.

Bačić je podsjetio i da je Hrvatskoj prije nekoliko dana Moody's podignuo kreditni rejting: ''U velikom dijelu je to oslonjeno na činjenicu da je Hrvatska ispunila sve kriterije i ulazi u europodručje. To je jedna od dobrih posljedica našeg angažmana da ispunimo sve zahtjevne kriterije da možemo ući u eurozonu''.

Plenković je izvijestio i o odluci Vlade o zamrzavanju cijena goriva te je riječi bilo i o planiranim aktivnostima u Saboru, a što se tiče izmjena Ustava, upoznao ih je s njihovim statusom te podcrtao nužnost kvalitetnog referendumskog okvira.

Bačić nije mogao izbjeći pitanja o izborima u Splitu, a kazao je da nisu zadovoljni postotkom izlaznosti: ''Niska stopa je zato što su građani procijenili da su izbori nepotrebni i da se gradonačelnik sam nakon manje od godinu dana mandata odlučio na nove izbore. Što se tiče naših rezultata, oni su na razini izlaznosti čak i nešto bolji u odnosu na rezultate koje smo imali prije godinu dana”, rekao je Bačić i pozvao građane da u nedjelju, 10. srpnja izađu na izbore - drugi krug.



VIDEO Branko Bačić nakon sastanka vladajuće koalicije: "Za očekivati je da će cijene nafte opet rasti"

Jedna od tema bila je i epidemiološka situacija s obzirom na to da raste broj zaraženih u Hrvatskoj: ''Zaraženost je u odnosu na broj testiranih visoka, no ono što je važno je da je niska hospitaliziranost, a i smrtnost je također mala. Pratimo što se događa, ne samo kod nas, nego i u cijeloj Europi. Zasad se ne razmišlja o nekim mjerama, ali nastavit ćemo promatrati situaciju. Držimo da će kad krene ljetna sezona, kad počnu godišnji odmori, da će doći do padanja broja zaraženih u Hrvatskoj''.