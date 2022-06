Završio je za jedne povijesni, a za druge porazni summit u Bruxellesu. Ukrajina i Moldavija od četvrtka navečer službeno su u statusu država kandidatkinja za pristupanje Europskoj uniji.

Završio je za jedne povijesne, a za druge porazni summit u Bruxellesu. Ukrajina i Moldavija od četvrtka navečer službeno su u statusu država kandidatkinja za pristupanje Europskoj uniji. Hrvatska je dobila još jedno zeleno svjetlo za pristupanje eurozoni.

Sve je u Bruxellesu pratila reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"Prije svega bih spomenula Kosovo, još jednu državu na Zapadnom Balkanu koja nije ni predala upitnik s obzirom na to da Kosovo još uvijek nije priznalo pet zemalja članica i s obzirom na to da se Kosovo bori za liberalizaciju svog viznog režima", pojasnila je Petrović.

Osvrnuvši se na stanje u Bosni i Hercegovini, Petrović je kazala kako je u četvrtak u večernjim satima Vijeće odlučilo preformulirati svoju definiciju Zapadnog Balkana iz nacrta u finalni dokument.

"U njemu stoji da je Vijeće spremno dodijeliti Bosni i Hercegovini status kandidata ukoliko počne ispunjavati barem neke reforme od onih 14 točaka od prije tri godine, a koje su potvrđene na nedavnom sastanku političkih lidera iz Bosne i Hercegovine na kojem nije bio Dragan Čović", kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"Riječ spremnost je izrazito bitna u ovom izričaju, u jeziku kojim piše Europsko vijeće u svojim zaključcima jer do sada to nije bilo tako. Na BiH se nitko nije obazirao i to prije svega zbog njihove kompleksne unutarpolitičke situacije, kao i zbog nerazumijevanja ustavnog i povijesnopravnog ustroja te zemlje", kazala je Petrović.

Ključno je pitanje, dodala je Petrović, ima li Bosna i Hercegovina unutarnjepolitičkog kapaciteta da sjedne za stol i da se pokrene. "Ukoliko se uspiju dogovoriti da krenu u barem neke od tih reformi, Europska komisija će im u lipnju sigurno dati pozitivno mišljenje i BiH bi u tom slučaju u prosincu mogla dobiti status kandidata", pojasnila je Petrović jedan od mogućih scenarija.

No, Petrović se osvrnula i na drugi mogući scenarij. "Ukoliko i dalje budu u jazu jedni s drugima, u nesporazumima, to se sigurno neće dogoditi", pojasnila je.

Sjeverna Makedonija

Što se tiče Sjeverne Makedonije, bugarski parlament je skinuo veto sa makedonskog početka pregovora. Makedonija čeka na početak pregovora već 17 godina.

"Na način da je usvojila taj Macronov posrednički dokument kojim je Bugarska pristala tek da se skine formulacija prema kojoj je makedonski narod izmišljotina, ne postoji i izmislili su ga komunisti 1944. godine. I dalje inzistiraju da se Bugari, kojih u Makedoniji živi manje od jedan posto, uvedu u ustav na što Sjeverna Makedonija za sada ne pristaje", pojasnila je Petrović iz Bruxellesa.

Veliki dani za Hrvatsku

Europsko vijeće podržalo je Hrvatsku za ulazak u eurozonu.

"Hrvatska je dobila političku potvrdu sa najviše razine za ulazak u eurozonu. Bio je to jedan čestitarski trenutak. Sljedeći su korak ministri financija 12.7., ali to je formalni korak. Hrvatska od 1. siječnja postaje članica eurozone", kazala je.

Podsjetila je Petrović kako Vijeće u proceduru sljedeći tjedan šalje i formalni dokument - prijedlog ulaska Hrvatske u Schengen te da bismo konačnu odluku mogli dobiti na jesen.

"Ukoliko Hrvatska 1. siječnja uđe i u eurozonu i u Schengen, to znači da je samo 24 godine nakon završetka Domovinskog rata ostvarila sve svoje strateške ciljeve", zaključila je Petrović.

Rusija zatvara dotok plina?

Petrović je istaknula kako je na summitu bilo dosta govora o energetici uslijed ruske invazije na Ukrajinu.

"Rusija će sigurno sa jeseni potpuno zatvoriti dotok plina u Europu. Talijanski premijer Mario Draghi je predložio za srpanj poseban summit koji bi se ticao samo energetike i konstrukta prijedloga i vizije nabave plina za Europsku uniju za sljedeću zimu", zaključila je Petrović.