Plenković: "Upozoravam sve da se klone čudnovatih grupa po internetu"

Vojno- redarstvena operacija "Bljesak" bila je učinkovita i brza te je označila novu kvalitetu i snagu hrvatske vojske i policije, istaknuo je premijer Andrej Plenković i dodao da je važno brinuti o svemu onome što su hrvatski branitelji učinili za našu slobodu.

O aktualnim temama

Također je 1. svibnja svim radnicima čestitao i Međunarodni praznik rada kazavši da su u zadnjih desetak godina napravili važne iskorake i u pogledu podizanja plaća te razvoja zemlje.

"O tome govori dinamična situacija na tržištu rada jer imamo 1.730 000 zaposlenih a nezaposlenost je na 67.500 ljudi. To su brojevi koje nitko od nas ne pamti", dodao je i poručio da vjeruje kako će približavanjem intenzivnijih mjeseca turističke sezone, brojevi nezaposlenih biti još manji.

Ustvrdio je i da će nastaviti socijalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima te stvarati preduvjete za što kvalitetniji socijalni standard: "Gospodarske aktivnosti u zemlji su tako dinamične da tko želi, danas u Hrvatskoj može naći posao."



Premijer je komentirao uhićenje bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka: "Hrvatska policija, DORH, izdali su sve potrebne naloge. Suradnja s kazahstanskom policijom je očito urodila plodom. Sada slijedi pravna procedura i vjerujemo da će u odgovarajućem vremenskom roku doći do izručenja."

Zabrinjavajući obrazac ponašanja

Također je čestitao policiji i stručnjacima za kibernetički kriminal istaknuvši da su poduzeli maksimalne napore da se identificira osobe koje stoje iza lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama: "Sve skupa je bilo oko 730, 740 dojava u zadnjih 15,20 dana, gotovo 600 škola, više od 100 dječjih vrtića, trgovački centri, bolnice, hoteli... Sve je to unijelo poprilično nemira među ljude."



"Ispostavilo se da je riječ o skupini mladih ljudi, policija postupa. Djeca se upuštaju u ovakve lažne prijetnje, nesvjesni da kada to rade čine ozbiljna kaznena djela. Upozoravam sve, a naročito mlade, da to ne rade, da se klone čudnovatih grupa po internetu gdje niti ne znaju s kim u biti komuniciraju". Ovo je zabrinjavajući obrazac ponašanja inspiriran neprihvatljivim sadržajima na internetu", rekao je Plenković.

Uskoro važan sastanak

Na pitanje o snažnom rastu inflacije, najavio je da će u utorak održati veliki sastanak posvećen pripremi za nadolazeću turističku sezonu gdje će biti predstavljeni novi zakoni o ugostiteljskoj djelatnosti, strancima i neprijavljenom radu: "Ministar i guverner Hrvatske narodne banke dat će nam realnu sliku stanja stanja turističke sezone, politikama zemalja koje su bliske sukobu na Bliskom istoku. Da bi ostali konkurentni na Mediteranu, upozoravam da bi bilo dobro ostati razuman u cijenama. Za sada je situacija solidna, ali treba vidjeti kako će se situacija razvijati."

Rast inflacije, kaže, očekivan je s obzirom na rast cijena energenata: "Nadamo se da će se situacija smiriti. Mi ćemo u ponedjeljak intervenirati oko cijena goriva. I da je netko drugi na našem mjestu, ne bi imao puno manevarskog prostora nego raditi ovo što radimo. Traju mjere za struju i plin, limitiranje cijene naftnih derivata, smanjene stope PDV-a, transparentnija politika cijena... Ako raste cijena energije, sve raste. Bez energije nema ekonomije, a bez ekonomije nema ničega."